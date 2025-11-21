İmralı Adası nerede, nereye bağlı? İmralı'ya giriş yasak mı?

İmralı nerede? Marmara Denizi'nde askerî yasak bölge statüsünde bulunan İmralı Adası, güvenlik uygulamalarının özel yöntemlerle yürütüldüğü bir alan olarak yönetiliyor. Adada konuşlu F Tipi Kapalı Cezaevi'nin farklı güvenlik kademeleri ilgili kurumlar tarafından koordine ediliyor.

İMRALI ADASI NEREDE, NEREYE BAĞLI?

İmralı Adası, Marmara Denizi içinde yer alıyor ve idarî olarak Bursa iline bağlı bulunuyor. Ada tamamıyla askerî alan olarak tanımlandığı için sivil girişleri kapalıdır. Bu yapı içinde konumlandırılmış olan F Tipi Kapalı Cezaevi, güvenlik açısından özel düzenlemeler doğrultusunda yönetiliyor.

Adanın iç güvenliği Adalet Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Dış güvenlik ise Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülüyor. Deniz çevresindeki güvenlik kontrolü Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sorumluluğu altında tutuluyor ve ada çevresindeki hareketlilik sürekli gözetim altında bulunuyor.