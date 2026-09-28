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Son dönemde Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi Dr. İlyas Kaya hakkında gündeme taşınan borsa ve yatırım fonu işlemlerine ilişkin iddialar kamuoyunda dikkat çekti. Gelişmenin ardından İlyas Kaya'nın hayatı, mesleği ve Fatma Betül Sayan Kaya ile evliliğine ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, İlyas Kaya kimdir, ne iş yapıyor? Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya kaç yaşında, nereli? Detaylar...

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN EŞİ İLYAS KAYA KİMDİR?

İlyas Kaya, tıp eğitiminin ardından çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi alan bir hekimdir. 22 Ekim 1984 tarihinde Hakkari'de doğan Kaya, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde 2002-2008 yılları arasında tıp eğitimi gördü. Ardından aynı alanda 2008-2013 yılları arasında uzmanlık eğitimi aldı. Bu bilgiler İstanbul Üniversitesi kayıtları ve Kaya'nın akademik özgeçmişiyle de örtüşüyor.

İstanbul Üniversitesi'nin güncel akademik profilinde Dr. Öğr. Üyesi İlyas Kaya, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü bünyesindeki Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görev yapıyor.

İLYAS KAYA KAÇ YAŞINDA?

22 Ekim 1984 doğumlu olan İlyas Kaya, Hakkari doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

İLYAS KAYA NERELİ?

Kaya'nın doğum tarihi ve doğum yeri, İstanbul Üniversitesi'nde yer alan özgeçmiş kaydında 22.10.1984 ve Hakkari olarak belirtilmiştir.

Kaya, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 2002 yılında başladığı tıp eğitimini 2008 yılında bitiren Kaya, daha sonra çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlık eğitimine devam etti.

İLYAS KAYA NE İŞ YAPIYOR?

Dr. Öğr. Üyesi İlyas Kaya, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlaşmış bir hekim ve akademisyendir. İstanbul Üniversitesi'nin güncel akademik kayıtlarında Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görev yaptığı görülüyor.

Kaya'nın tıp eğitimi 2002-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde gerçekleşti. 2008-2013 yılları arasında ise çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi aldı.

İLYAS KAYA VE FATMA BETÜL SAYAN KAYA NE ZAMAN EVLENDİ?

İlyas Kaya ile Fatma Betül Sayan Kaya 2010 yılında evlendi. Çiftin iki çocuğu bulunuyor. Kaya'nın eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın biyografilerinde de evli ve iki çocuk annesi olduğu bilgisi yer alıyor.