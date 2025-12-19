Türk dijital dizi dünyasında ilişkileri zaman ekseninde ele alan nadir yapımlardan biri olan İlk ve Son, üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her sezonunda farklı bir çiftin hikâyesini merkezine alan dizi, bu kez aşkın daha içe dönük, daha kırılgan ve daha olgun bir hâlini anlatmayı hedefliyor. Peki, İlk ve Son 3. sezon çifti kim, oyuncuları kimler? İlk ve Son 3 sezon Güneş ve Serkan kim? İlk ve Son 3. sezonun konusu nedir? Detaylar haberimizde...

İLK VE SON 3. SEZON ÇİFTİ KİM OLDU?

İlk ve Son dizisinin 3. sezonunda başrolleri paylaşacak çift netlik kazandı. Yeni sezonda izleyici karşısına Bergüzar Korel ve Timuçin Esen çıkacak. Başarılı oyuncular, dizinin üçüncü sezonunda Güneş ve Serkan karakterlerine hayat verecek.

Dizi, önceki sezonlarda olduğu gibi yine tek bir ilişkinin zaman içindeki dönüşümünü merkezine alıyor. Ancak bu sezon, ilişkilerin sadece çatışmalarını değil; suskunluklarını, bekleyişlerini ve aynı anda sevememenin yarattığı mesafeyi daha derinlikli bir bakış açısıyla ele alıyor. Korel ve Esen'in güçlü oyunculuklarıyla, on yıla yayılan bir ilişkinin inişli çıkışlı duygusal yolculuğu izleyiciye aktarılacak.

İLK VE SON 3. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Üçüncü sezonda hikâye tamamen yeni bir çift etrafında şekillendiği için ana kadroda da değişiklik yapıldı. Bu sezonun merkezinde yer alan oyuncular:

Bergüzar Korel – Güneş

Timuçin Esen – Serkan

Önceki sezonlarda Deniz ve Barış karakterlerini Özge Özpirinçci ile Salih Bademci, Nilüfer ve Cihan karakterlerini ise Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe canlandırmıştı. Üçüncü sezon, bu hikâyelerden bağımsız olarak yeni bir ilişki anlatısı sunuyor.

Yeni oyuncu kadrosunun, önceki sezonlarda iz bırakan performansların yarattığı etkiyi sürdürecek kadar güçlü olduğu değerlendiriliyor. Özellikle Bergüzar Korel ve Timuçin Esen'in dramatik yoğunluğu yüksek sahnelerde sergileyeceği performans, sezonun en merak edilen unsurları arasında yer alıyor.

İLK VE SON 3 SEZON GÜNEŞ VE SERKAN KİM?

Güneş ve Serkan, İlk ve Son'un üçüncü sezonunda izleyicinin tanışacağı yeni çift olarak hikâyenin merkezinde yer alıyor. Bu iki karakter, on yıl süren bir ilişkinin farklı evrelerinden geçen, birbirini seven ancak aynı anda sevememenin yarattığı mesafeyle sınanan bir çift olarak kurgulanıyor.

Güneş karakteri, duygularını bastırmakla yüzleşmek arasında sıkışmış bir kadın portresi çizerken; Serkan, sevgiyle kaçış arasında gidip gelen bir erkek karakter olarak öne çıkıyor. Hikâye, bu iki karakterin yollarının zaman içinde nasıl ayrıldığını ve yeniden nasıl kesiştiğini sade ama çarpıcı bir anlatımla ele alıyor.

İLK VE SON 3. SEZONUN KONUSU NE?

İlk ve Son 3. sezon, ilişkilerin dönüm noktalarına odaklanan duygusal bir anlatı sunuyor. Dizi, iki insanın birbirini sevmesine rağmen aynı anda aynı duygusal noktada olamamasından doğan kırılganlığı merkezine alıyor.

Yeni sezonun hikâyesi, önceki sezonlarda olduğu gibi zaman içinde şekillenen bir aşkı anlatıyor. Ancak bu kez anlatı daha içe dönük, daha yoğun ve daha sade bir yapı üzerine kuruluyor. Fragmanlardan da görüldüğü üzere, üçüncü sezon; aşkın dönüştürücü gücünü, ayrılıklar kadar yeniden başlama cesaretini de sorgulayan bir temaya sahip.