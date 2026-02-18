İslam dünyası büyük bir heyecanla Ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyor. 2026 Ramazan'ı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak olsa da, Ramazan'ın ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı yatsı namazı ile birlikte eda edilecek. Peki, İlk teravih namazı saat kaçta? Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il teravih namazı saatleri 2026...

İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

2026 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vakit takvimine göre; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük iller dahil olmak üzere her ilde yatsı vakti farklıdır. Teravih, yatsı vaktinin başlamasıyla birlikte cemaatle camilerde veya evde kılınabilir. Bu nedenle "ilk teravih namazı" saati, yaşadığın ilin yatsı vaktiyle eş zamanlıdır.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT, NASIL KILINIR?

"Teravih namazı kaç rekat nasıl kılınır?" sorusu, teravih ibadetini yerine getirecek herkes için temel bir noktadır. Teravih namazı, Hz. Peygamber'in (s.a.v) tavsiyesiyle Ramazan ayında geceleri kılınan nâfile bir ibadettir. Burada dikkat edilmesi gereken iki ana unsur vardır: rekât sayısı ve kılınış şekli.

Günümüzde Türkiye'de ve birçok İslam ülkesinde teravih namazı cemaate 20 rekat olarak kılınmaktadır.

Bu uygulama, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden itibaren süre gelen ve sahabenin hiç itiraz etmediği bir pratiktir.

İslam âlimlerinin büyük çoğunluğu da teravihin 20 rekat olarak kılınmasının caiz olduğunu kabul eder.

Ancak unutulmamalıdır ki teravih nâfile bir ibadettir; farz değildir. Bu sebeple; Evde yalnız kılındığında, yorgunluk, sağlık, yaş veya meşguliyet gibi haklı sebeplerle 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat şeklinde de kılınabilir. Bu durumda sünnet yerine getirilmiş olur, ancak cemaatle birlikte 20 rekat kılmaya çalışmak faziletli görülür.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, diğer namazlar gibi iki rekâtlık şeklinde kılınır:

Her iki rekâtta Fatiha ve sure okunur.

Aralarda kısa dualar yapılabilir.

Cemaatle kılındığında imamın arkasında saf tutulur.

Rekâtlar boyunca huşû ile secde ve kıyamda durulur.

Özetle teravih, normal namaz kılma usulüyle – fakat nâfile niyetiyle – yatsı sonrasında kılınan bir ibadettir.

TERAVİH NAMAZI BUGÜN MÜ, YARIN MI?

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL TERAVİH NAMAZI SAATLERİ 2026

2026 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vakit hesaplama takvimine göre her ilin yatsı vakti farklıdır ve teravih de yatsı vaktiyle birlikte kılınır. Aşağıda başlıca iller ve Türkiye genelinden seçilmiş örnek vakitler yer almaktadır:

İSTANBUL

Teravih namazı yatsı sonrası

Saat: 20.09

ANKARA

Teravih namazı yatsı sonrası

Saat: 19.54

İZMİR

Teravih namazı yatsı sonrası

Saat: 20.16

DİĞER İLLER

Adana: 19.44

Bursa: 20.09

Çanakkale: 20.19

Bu saatler, 2026 yılı için Diyanet'in yayımladığı vakit takvimine göre yatsı vakti ile aynıdır ve teravih namazının başlangıç zamanını gösterir.

Her ilin vakitleri, o ilin coğrafi konumuna göre değiştiği için kişilerin yaşadığı yerin günlük namaz takvimine göre bu saatler kontrol edilmelidir.