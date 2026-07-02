İlk Defa Yönetici Atama Takvimi açıklandı! 2026 İlk Defa Yönetici Atama başvuruları ne zaman?

2026 İlk Defa Yönetici Atama Takvimi'nin açıklanmasıyla birlikte eğitim camiasının beklediği süreç resmen başladı. Müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarına ilk kez atanacak adaylar, başvuru tarihleri, değerlendirme süreci ve takvimde yer alan önemli aşamaları merak ediyor. İşte 2026 İlk Defa Yönetici Atama başvurularına ilişkin tüm ayrıntılar.

İLK DEFA YÖNETİCİ ATAMA TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI! BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı İlk Defa Yönetici Atama Takvimi'ni yayımladı. Takvimin açıklanmasıyla birlikte okul müdürü ve müdür yardımcısı olarak ilk kez görevlendirilmek isteyen adayların merak ettiği başvuru tarihleri ve süreç netlik kazandı. İşte 2026 İlk Defa Yönetici Atama başvuruları, eğitim programı, sınav ve sonuç takvimine ilişkin tüm ayrıntılar.

İLK DEFA YÖNETİCİ ATAMA TAKVİMİ 2026

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, müdür ve müdür yardımcılığı için boş bulunan eğitim kurumlarının listesi 2 Temmuz 2026 tarihinde ilan edildi. Boş kadroların açıklanmasının ardından ilk defa yönetici olarak görevlendirilmek isteyen adaylar için başvuru süreci resmen başlıyor.

Takvim kapsamında Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı başvuruları 3 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 7 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

İLK DEFA YÖNETİCİ ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk defa yönetici görevlendirmesi için başvurular 3-7 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvurusunu tamamlayan adaylar, Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı'na katılmaya hak kazanmaları halinde bir sonraki aşamaya geçecek.

Başvuruların ardından programa kabul edilen adaylar, 16-23 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek eğitim programına katılacak.

YÖNETİCİ YETİŞTİRME PROGRAMI VE E-SINAV TAKVİMİ

Eğitim sürecini tamamlayan adaylar, 25 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Yönetici Yetiştirme Programı Sonu Değerlendirme e-Sınavı'na girecek. Sınav sonucunda başarılı olan adaylar, yönetici görevlendirme tercih aşamasına geçecek.

TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN?

Yönetici görevlendirme tercihleri 7-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Adayların yaptığı tercihlerin onay işlemleri ise 7-11 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

İLK DEFA YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre İlk Defa Yönetici Atama sonuçları 12 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Ataması gerçekleştirilen yöneticilerin göreve başlama tarihi ise 14 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Böylece 2026 yılı ilk defa yönetici görevlendirme süreci, sonuçların açıklanması ve göreve başlama işlemleriyle tamamlanmış olacak.