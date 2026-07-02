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Kayıtlar tamamlandı: 1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler

Kayıtlar tamamlandı: 1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler
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Edirne'de düzenlenecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde pehlivan kayıtları tamamlandı. 1 milyon 655 bin lira ödülün dağıtılacağı dev organizasyon için kayıt sırası salon dışına taştı. Bu yıl 817 pehlivan kayıt yaptırırken, başpehlivanlık boyunda ise 40 isim altın kemer için kol bağlayacak.

  • 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 817 pehlivan kayıt yaptırdı.
  • Başpehlivanlık boyunda 40 pehlivan altın kemer için mücadele edecek.
  • Başpehlivanlık birincisine 1 milyon 655 bin lira ödül verilecek.

Edirne'de düzenlenecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde pehlivan kayıtları tamamlandı. 

817 PEHLİVAN KAYIT YAPTIRDI

Bu yıl 817 pehlivan kayıt yaptırırken, başpehlivanlık boyunda ise 40 isim altın kemer için kol bağlayacak. Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek tarihi organizasyon öncesinde kayıt işlemlerinin son gününde yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanlar kayıtlarını tamamlayarak asırlardır süren geleneğin en önemli organizasyonunda mücadele etmeye hak kazandı.

1 MİLYON 655 BİN LİRA ÖDÜL VERİLECEK

Edirne Belediyesi, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girecek pehlivanlara verilecek ödülleri açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başpehlivanlık kategorisinde birinci olan güreşçi 1 milyon 655 bin lira ödül alacak. İkinciye 750 bin, yarı finalde elenen iki pehlivana ise 380'er bin lira verilecek. Başaltı boyunda birincilik ödülü 225 bin, büyük orta boyda 125 bin, küçük orta büyük boyda 82 bin 500, küçük orta küçük boyda ise 55 bin lira olarak belirlendi. Diğer boylarda da dereceye giren pehlivanlara çeşitli miktarlarda ödüller verilecek. En iyi peşrev ödülü ise 16 bin lira olacak.

''PEHLİVANLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM''

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Aziz Özcan, kayıt sürecinin tamamlandığını belirterek, "665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kayıt etabını tamamlamış bulunuyoruz. Toplam 817 pehlivanımız kayıt yaptırdı. Başpehlivanlık boyunda ise 40 pehlivanımız er meydanında kol bağlayacak. Kırkpınar'da mücadele edecek tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyor, sağlıklı, kazasız belasız bir organizasyon geçirmeyi temenni ediyorum" dedi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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