Haberler

Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti

Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bal arılarının soktuğu 67 yaşındaki Yaşar Oturak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bal arılarının soktuğu şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesi Kasım Mahallesi Bayraklı Sokak'ta yaşayan 67 yaşındaki Yaşar Oturak, iddiaya göre kendisine ait bal arılarının sokması sonucu fenalaştı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Oturak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var

Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var
Mario Lemina'dan sır dolu paylaşım

Yaptığı sır dolu paylaşıma kimse anlam veremedi!
Ayşe Tokyaz cinayeti davası ertelendi

Ayşe'nin otopsi raporunda çarpıcı detaylar! Hepsi vücudundan çıktı
Sıcaklarla boğuşan İstanbul nefes alacak! Sağanak yağış için tarih verildi

Tarih verildi! Biraz olsun nefes alınacak
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Kazımcan Karataş Türk Milli Takımı'nı seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke

Kazımcan Karataş Türkiye'yi seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke