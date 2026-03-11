İlber Ortaylı öldü mü? SON DAKİKA! İlber Ortaylı yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl?

İlber Ortaylı öldü mü? Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, son günlerde sağlık sorunlarıyla gündemde. Türk Tarih Kurumu şeref üyesi olan Ortaylı'nın hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Son bilgiler, ünlü tarihçinin ciddi bir sağlık süreci yaşadığını gösteriyor. Peki, İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl? Detaylar...

İLBER ORTAYLI ÖLDÜ MÜ?

Son dönemde sosyal medyada ve bazı kaynaklarda Prof. Dr. İlber Ortaylı ile ilgili ölüm iddiaları dolaşsa da, bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İlber Ortaylı halen hayattadır ve tedavi süreci devam etmektedir. Ölümüne dair hiçbir resmi açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle kamuoyunu yanıltan haberler doğru değildir.

İLBER ORTAYLI YAŞIYOR MU?

Evet, Prof. Dr. İlber Ortaylı yaşamaktadır. Gazeteci Fatih Altaylı, köşe yazısında yakın dostu Ortaylı'nın birkaç gündür ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini duyurdu. Altaylı, sevenlerinden dua ve iyi dileklerini esirgememelerini istedi:

"Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin."

Bu açıklama, Ortaylı'nın hayatta olduğunu ve tedavi gördüğünü doğrulayan güvenilir bir kaynaktır.

İLBER ORTAYLI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz ay iki önemli ameliyat geçirdi. 8 Şubat 2026'da Koç Üniversitesi Hastanesi'nde uzun süren bir operasyon geçiren Ortaylı, ameliyat sonrası ek müdahalelerle sağlığına kavuşmaya çalıştı. 15 Şubat tarihli yazısında, ameliyatın başarılı geçtiğini ve ardından ani bir rahatsızlık yaşadığını açıkladı.

Ortaylı'nın kendi kaleminden durumu şöyle özetleniyor:

"Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti. Sevimli, çalışkan hemşireler işlerinin başındaydı. Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım. Yeni bir ameliyatla ani kanama durduruldu."

Bu bilgiler ışığında, Ortaylı'nın sağlık durumu ciddi ancak kontrol altında olarak değerlendirilebilir. Sevenlerinin duaları ve iyi dilekleri, tedavi sürecinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk tarihinin önde gelen akademisyenlerinden biridir. Tarihçi, yazar ve akademisyen kimliği ile bilinen Ortaylı, özellikle Osmanlı tarihi ve modern Türkiye tarihine ilişkin çalışmalarıyla tanınır. Türk Tarih Kurumu şeref üyeliği de bulunan Ortaylı, hem akademik camiada hem de halk arasında saygın bir isimdir.

Akademik kariyeri boyunca çok sayıda kitap ve makale yayımlayan Ortaylı, aynı zamanda köşe yazılarıyla da geniş bir okur kitlesine hitap etmektedir.