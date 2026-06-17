Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Jhon Duran ismi yeniden gündeme geldi. Kiralık olarak forma giydiği Zenit'ten ayrılan ve bonservisi Al-Nassr'da bulunan Kolombiyalı futbolcunun geleceği merak konusu olurken, sarı-kırmızılıların transferde önemli mesafe kat ettiği iddia edildi.

OKAN BURUK'TAN OLUMLU RAPOR

Sabah'ın haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 22 yaşındaki golcünün transferine sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin de oyuncunun maaşında indirime gitmeye hazır olması nedeniyle görüşmelerde önemli ilerleme sağladığı öne sürüldü.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Haberde Galatasaray'ın Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katma seçeneği üzerinde durduğu belirtildi. Transferin gerçekleşmesi halinde genç oyuncunun yaş kriteri nedeniyle yabancı oyuncu kuralında avantaj sağlaması da yönetimin elini güçlendiren faktörlerden biri olarak gösterildi.

GEÇEN SEZON 30 MAÇA ÇIKTI

Jhon Duran, geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe'de, ikinci yarısında ise Zenit'te forma giydi. 22 yaşındaki futbolcu iki takımda toplam 30 resmi karşılaşmaya çıkarken 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

GÖZLER RESMİ ADIMLARDA

Galatasaray cephesinin transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, oyuncunun geleceğine ilişkin nihai kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.