İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI: Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 yılı öğretmen il içi yer değiştirme süreci, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda devam ederken, “öğretmenlerin il içi tayin sonuçları açıklandı mı” ve “il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak” soruları eğitim camiasında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme süreci kapsamında başvurular alınmaya devam ederken, “öğretmenlerin il içi tayin sonuçları açıklandı mı” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılı il içi yer değiştirme takvimi doğrultusunda öğretmenlerin başvuru işlemleri 4-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte öğretmenler, görev yaptıkları il sınırları içerisinde yer alan eğitim kurumları arasından en fazla 40 farklı okul tercihi yapabilmektedir.

İl içi tayin süreci, öğretmenlerin hizmet puanı esasına göre değerlendirilmesiyle yürütülmektedir. Başvuruların onaylanmasının ardından atamalar, ihtiyaç durumu ve tercih sıralaması dikkate alınarak planlanmaktadır. Bu nedenle sonuçların açıklanması, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından merkezi sistem üzerinden yapılmaktadır.

Kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilmektedir. Sonuçların yayımlanacağı resmî adres ise “personel.meb.gov.tr” olarak belirlenmiştir. Bu platform üzerinden atama sonuçlarına ilişkin tüm duyurular erişime açılacaktır.

İL İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SÜRECİ

İl içi atama sonucunda yerleşemeyen öğretmenler için ayrıca “il içi sıraya bağlı yer değiştirme” sistemi devreye alınmaktadır. Bu kapsamda öğretmenler, tercih ettikleri ilk iki eğitim kurumunda hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınarak değerlendirilir. Eşitlik durumunda ise hizmet süresi, mesleğe başlama tarihi ve gerektiğinde bilgisayar kurası kriterleri uygulanmaktadır.

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde en kritik tarih, atama sonuçlarının açıklanacağı gün olarak öne çıkmaktadır. MEB tarafından yayımlanan takvime göre il içi tayin sonuçları 11 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecektir.

Dilara Yıldız
