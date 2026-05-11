İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS EKRANI (TAYİN LİSTESİ) MEB personel il içi tayin sonuçlarına nereden bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 – 6 Mayıs tarihleri arasında alınan il içi yer değişikliği başvurularının ardından il içi atama sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden erişime açıldı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğretmenler, T.C. kimlik numarası ve şifre bilgileriyle sisteme giriş yaparak yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Peki, MEB personel il içi tayin sonuçlarına nereden bakılır? Detaylar...

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS EKRANI

MEBBİS ( Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşletim Sistemi) ekranında öğretmenlerin atandığı yeni kurum, hizmet puanı, tercih sıralaması ve atama türü gibi tüm detaylar yer alıyor. Ayrıca sonuçlara e-Devlet sistemi üzerinden de erişim sağlanabiliyor.

Yerleştirme sürecinde en kritik kriter olan hizmet puanı esas alınarak otomatik değerlendirme yapılırken, eşit puan durumunda hizmet süresi ve zorunlu hizmet yükümlülüğü gibi ek kriterler devreye giriyor.

Ataması gerçekleşen öğretmenler için tebligat ve ilişik kesme işlemleri genellikle sonuçların açıklanmasının ardından ilk iş günlerinde başlatılıyor. 2026 yılı planlamasına göre bu sürecin 26 Haziran 2026 tarihinde başlaması öngörülüyor.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

MEB PERSONEL İL İÇİ TAYİN SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

MEB personel il içi tayin sonuçlarına nereden bakılır? sorusu, sonuçların açıklanmasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Sonuçlara erişim iki resmi kanal üzerinden sağlanmaktadır:

MEBBİS sistemi

e-Devlet kapısı

MEBBİS üzerinden giriş yapmak isteyen kullanıcılar, T.C. kimlik numarası ve kişisel şifreleriyle sisteme giriş yaparak “atama sonuçları” ekranına ulaşabilmektedir. Bu ekranda yerleştirilen okul bilgisi, hizmet puanı ve tercih sonuçları detaylı şekilde görüntülenmektedir.

e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda ise Milli Eğitim Bakanlığı hizmetleri bölümünde yer alan yer değiştirme ve atama ekranları kullanılmaktadır.

Sonuç ekranında ayrıca atama türü, yerleştirme bilgileri ve tercih detayları da yer almaktadır. Sürecin tamamlanmasının ardından tebligat ve ilişik kesme işlemleri resmi takvim doğrultusunda başlatılmaktadır.

2026 yılı il içi yer değişikliği takvimine göre tebligat işlemleri 26 Haziran’da, boş kontenjanlar için ilk sıra atamaları 3 Temmuz’da ve ikinci aşama sıra atamaları 13 Ağustos’ta gerçekleştirilecektir. Bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte öğretmenlerin yeni görev yerlerine geçişleri 14 Ağustos itibarıyla tamamlanacaktır.