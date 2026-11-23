İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığının 1.170 sözleşmeli personel alımı için başvurular 7 Aralık 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 11 Aralık 2026 Cuma günü sona erecek. Bakanlığın 23 Kasım 2026'da yayımlanan ilanına göre alım, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak. Kadroların 119'u merkez, 1.051'i taşra teşkilatı için ayrıldı. Adaylar 2026 KPSS puanıyla başvuracak, ardından sözlü sınava girecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular yalnız e-Devlet üzerinden, "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" ekranından alınacak. Posta ile ya da elden yapılan başvuru kabul edilmeyecek. Başvuru bağlantısı bakanlığın internet sitesindeki duyurular bölümünde de yayımlanacak. Her aday en fazla 30 yer ya da unvan tercih edebiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olması, kamu haklarından mahrum olmaması ve 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor. Erkek adaylarda askerlikle ilişiği olmama şartı var.

KPSS'de en az 60 puan isteniyor. Lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93, lise mezunları KPSSP94 puan türüyle değerlendirilecek. Ama 60 puan tek başına sözlü sınav hakkı vermiyor: her kadro için ilan edilen sayının en fazla dört katı aday, KPSS puanı ve tercih sırasına göre sözlü sınava çağrılacak.

Bazı kadrolarda ek şart aranıyor. Koruma ve güvenlik görevlisi adaylarının lise mezunu olması, geçerli silahlı özel güvenlik kimlik kartı taşıması ve sözlü sınavın yapılacağı yılın 1 Ocak tarihinde 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Programcılar için YDS'den en az D düzeyinde İngilizce, avukatlar için avukatlık ruhsatı, şoförler için en az B sınıfı sürücü belgesi isteniyor. Memurlar.net'in aktardığına göre büro personeli, çağrı karşılama, destek personeli ile koruma ve güvenlik kadrolarına halen kamuda 4/B sözleşmeli çalışanlar başvuramayacak.

HANGİ BÖLÜMLER BAŞVURABİLİR?

İlanda lise, ön lisans ve lisans mezunlarına kadro var. Alım yapılacak unvanlar şunlar: arşiv uzmanı, avukat, programcı, mimar, mühendis, psikolog, tekniker, teknisyen, büro personeli, çağrı karşılama personeli, destek personeli ve koruma ve güvenlik görevlisi. Destek personeli kadrosunda şoför, temizlik görevlisi, aşçı, garson, bahçıvan ve kaloriferci gibi pozisyonlar bulunuyor; bunların bir kısmında meslekte en az 3 yıl çalışmış olmak gerekiyor.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

Kadroların 1.051'i taşrada, valiliklere ve ilçelere bağlı birimlerde. İl ve ilçelere göre dağılım ilanın ekindeki tabloda yer alıyor. Memurlar.net'e göre çağrı karşılama personelinin büyük bölümü illerdeki 112 Acil Çağrı merkezleri için alınacak.

SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

Sözlü sınav 100 puan üzerinden yapılacak, başarılı sayılmak için en az 70 puan gerekecek. Puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday öne geçecek. Memurlar.net'in aktardığı ilan metnine göre merkez kadroları için sınav Ankara'da, taşra kadroları için Adana, Ankara, İzmir, İstanbul, Erzurum ve Samsun valiliklerindeki komisyonlarda yapılacak. Sınavın tarihi ve yeri bakanlığın internet sitesinde ve e-Devlet'teki "Başvurularım" bölümünde duyurulacak; adaylara ayrıca yazılı bildirim gönderilmeyecek.