İçişleri Bakanı değişti mi? Yeni İçişleri Bakanı kim oldu, Mustafa Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ankara kulisleri hareketlendi, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası siyasi gündem bir anda değişti. İçişleri Bakanlığı'nda görev değişimi iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, yeni atanan ismin geçmişi ve kariyeri merak konusu oldu. "Yeni İçişleri Bakanı kim oldu?", "Mustafa Çiftçi kaç yaşında, nereli?" soruları peş peşe soruluyor. İşte merak edilen gelişmelerin ayrıntıları…

İÇİŞLERİ BAKANI DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı görevinde değişikliğe gidildi. Ali Yerlikaya görevini devrederken, yerine Mustafa Çiftçi atandı. Atama, Anayasa'nın 104. ve 106. maddeleri kapsamında yapıldı.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI KİM OLDU?

Kabinede yapılan değişiklikle birlikte İçişleri Bakanlığı görevine Mustafa Çiftçi getirildi. Daha önce Erzurum Valisi olarak görev yapan Çiftçi, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeni İçişleri Bakanı oldu.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Mustafa Çiftçi, mülki idare amirliği kariyerinde uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip bir isimdir. Kaymakamlık görevlerinden valiliğe uzanan süreçte hem taşrada hem de merkez teşkilatında çeşitli görevler üstlenmiştir. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yapmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özel Kalem Müdürü ve Başkan Başmüşaviri olarak da görev almıştır.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KAÇ YAŞINDA?

1970 yılında dünyaya gelen Mustafa Çiftçi, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

MUSTAFA ÇİFTÇİ NERELİ?

Mustafa Çiftçi, Konya'nın Çumra ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, lise eğitimini ise Konya'da tamamlamıştır.

MUSTAFA ÇİFTÇİ'NİN KARİYERİ

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Çiftçi, 1996'da kaymakam adayı olarak mesleğe adım attı. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

2018 yılında Çorum Valisi olarak atandı ve yaklaşık 4 yıl 9 ay bu görevde bulundu. 9 Ağustos 2023 tarihli karar ile Erzurum Valiliği görevine getirildi. Akademik çalışmalarını da sürdüren Çiftçi; kamu yönetimi alanında iki yüksek lisans yaptı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Adalet ve İktisat bölümlerini tamamlayan Çiftçi, halen Hukuk Fakültesi ve Tarih Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. İngilizce ve Arapça bilmekte olup evli ve üç çocuk babasıdır.