Icardi hangi takıma gitti, Mauro Icardi’nin yeni takımı belli oldu mu?

Mauro Icardi henüz yeni bir takıma transfer olmadı. Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026’da sona eren Arjantinli golcü, yaklaşık dört aydır kulüpsüz. Son olarak Arjantin basınında, İspanyol ekibi Real Betis’in Icardi ile yakından ilgilendiği öne sürüldü. Ancak taraflar arasında resmi bir anlaşma sağlandığına dair açıklama yapılmadı. İşte Mauro Icardi’nin transfer sürecine dair bilinenler.

ICARDI HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Mauro Icardi’nin herhangi bir kulüple resmi olarak anlaştığına dair bir açıklama bulunmuyor. Arjantinli futbolcu, Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra yaz transfer döneminde yeni bir takıma imza atmadı ve şu an serbest oyuncu statüsünde bulunuyor. Bu nedenle bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek olması, Icardi’yi kulüpler için cazip bir seçenek haline getiriyor.

REAL BETİS İDDİASI

Arjantin basınında yer alan son haberlere göre LaLiga ekiplerinden Real Betis, Mauro Icardi’yi kadrosuna katmak istiyor. İddiaya göre taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Icardi, kariyerine İspanya’da devam edecek. Ancak Real Betis ya da oyuncu cephesinden bu iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE HANGİ TAKIMLARLA ANILDI?

Icardi’nin adı, Galatasaray’dan ayrılmasının ardından pek çok farklı kulüple anıldı. Arjantinli golcünün İtalya’dan Lazio ve Como, İngiltere’den Everton, Meksika’dan Toluca, Brezilya’dan São Paulo ve ülkesi Arjantin’den River Plate gibi kulüplerle görüştüğü iddia edildi. Icardi’nin menajeri Elio Pino ise bir dönem oyuncusunun Arjantin’de oynamakla ilgilenmediğini, Como’nun Icardi için ideal bir seçenek olabileceğini söylemişti. Ancak bu görüşmelerin hiçbiri resmi bir transferle sonuçlanmadı.

ICARDI GALATASARAY’DAN NEDEN AYRILDI?

Mauro Icardi’nin Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026 sonunda sona erdi. Sarı-kırmızılı yönetim ile oyuncunun menajeri arasında sözleşme yenileme görüşmeleri yapılsa da taraflar anlaşmaya varamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ayrılığın ardından Icardi’ye duygusal bir veda mesajı göndermişti.

ICARDI’NİN GALATASARAY KARİYERİ

Mauro Icardi, Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı formayla dört sezonda çıktığı maçlarda 77 gol attı ve 34 asist yaptı. Icardi, kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olurken, taraftarların gönlünde de özel bir yer edindi. Golcü oyuncu, 2025-26 sezonunda ise tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Mauro Icardi’nin yeni takımına ilişkin kesin bilgi, kulüplerden ya da oyuncunun menajerinden gelecek resmi açıklamayla netlik kazanacak. Arjantinli yıldızın kariyerine hangi kulüpte devam edeceği, Galatasaray taraftarları tarafından da yakından takip ediliyor.