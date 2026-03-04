İbrahim Tatlıses oğlunu öldürmek için tetikçi mi tuttu? İbrahim Tatlıses hangi oğlunu öldürmek istedi?,

İbrahim Tatlıses'in ailesine dair şaşırtıcı iddialar gündeme bomba gibi düştü. Torunu Mert Tatlıses, dedesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaparak hem geçmişe dair hem de miras kavgasına dair merak uyandıran detayları paylaştı. Açıklamalar, "İbrahim Tatlıses gerçekten oğluna zarar vermeyi mi planladı?" sorusunu gündeme taşıdı ve kamuoyunda büyük bir tartışma başlattı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İBRAHİM TATLISES OĞLUNU ÖLDÜRMEK İÇİN TETİKÇİ Mİ TUTTU?

Torunu Mert Tatlıses'in iddialarına göre, İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'i vurdurmak için tetikçi tuttuğu öne sürüldü. Ayrıca Mert Tatlıses, dedesinin babası için ölüm büyüsü yaptığını ve çeşitli planlar kurduğunu da iddia etti. Bu iddialar henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

İBRAHİM TATLISES HANGİ OĞLUNU ÖLDÜRMEK İSTEDİ?

Mert Tatlıses'in açıklamalarına göre, İbrahim Tatlıses bu planı büyük oğlu Ahmet Tatlıses için yaptığı iddia edildi.

İBRAHİM TATLISES'İN TORUNU NE AÇIKLAMA YAPTI?

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mert Tatlıses, dedesi İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'e yönelik sert adımlar attığını, tetikçi tuttuğunu ve ölüm büyüsü yaptığını öne sürdü. Ayrıca İdo Tatlıses ve diğer aile üyeleriyle ilgili de çarpıcı yorumlarda bulundu, dedesinin maddi kayıplarının kadınlarla ilişkili olduğunu ve dolandırıldığını söyledi.

Bu açıklamalar, aile içindeki uzun süredir devam eden miras ve anlaşmazlık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.