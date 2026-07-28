İbrahim Selim kimdir, İbrahim Selim kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Tiyatro sahnesinden televizyon ekranlarına, dijital platformlardan sinema projelerine uzanan kariyeriyle dikkat çeken İbrahim Selim, geniş bir hayran kitlesine sahip. Son gelişmelerin ardından İbrahim Selim'in yaşı, mesleki kariyeri ve rol aldığı dizi ile filmler internet kullanıcıları tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

İBRAHİM SELİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyuncu, sunucu, tiyatrocu ve içerik üreticisi kimliğiyle tanınan İbrahim Selim, son dönemde yer aldığı projeler ve dijital platformlardaki programlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı ismin hayatı, yaşı, eğitim geçmişi ve rol aldığı yapımlar, internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Tiyatro sahnesinden televizyon ekranlarına uzanan başarılı kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İbrahim Selim, oyunculuğunun yanı sıra sunduğu programlarla da dikkat çekiyor. Peki, İbrahim Selim kimdir, kaç yaşında ve hangi dizi ile filmlerde rol aldı? İşte merak edilenler.

İBRAHİM SELİM KİMDİR?

İbrahim Selim, 5 Ekim 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde aldı. Mezuniyetinin ardından tiyatro sahnelerinde profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.

İBRAHİM SELİM KAÇ YAŞINDA?

1979 doğumlu olan İbrahim Selim, 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

İBRAHİM SELİM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

İbrahim Selim, kariyeri boyunca birçok televizyon dizisinde rol aldı. Yer aldığı yapımlardan bazıları şunlardır:

• Maral: En Güzel Hikayem

• Poyraz Karayel

• Ramo

• Alef

• Aktris

• Şahsiyet (konuk oyuncu)

• Yüz Yıllık Mucize

Başarılı oyuncu, farklı karakterlere hayat verdiği performanslarıyla beğeni topladı.

SİNEMA VE TİYATRO KARİYERİ

Televizyon projelerinin yanı sıra sinema filmleri ve tiyatro oyunlarında da yer alan İbrahim Selim, uzun yıllardır sahne çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle tiyatro kökenli olması sayesinde güçlü oyunculuk performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olarak gösteriliyor.

SUNUCULUK KARİYERİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR

İbrahim Selim, oyunculuğun yanı sıra dijital platformlarda hazırlayıp sunduğu sohbet programlarıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ünlü isimleri konuk ettiği programları ve samimi sunum tarzı sayesinde sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

İBRAHİM SELİM'İN KARİYERİ

Oyunculuk, tiyatro ve sunuculuğu bir arada sürdüren İbrahim Selim, Türkiye'nin çok yönlü sanatçılarından biri olarak öne çıkıyor. Yeni dizi, tiyatro ve dijital platform projeleriyle kariyerini aktif şekilde devam ettiren Selim, sanat dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer almayı sürdürüyor.