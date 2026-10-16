Hyeon-Gyu Oh kimdir? Hoffenheim'a iki gol atan Beşiktaşlı golcü kaç yaşında, askerliğini nerede yaptı?

Skor 1-1'di. Hoffenheim, Fisnik Asllani'nin golüyle beraberliği yakalamıştı. Sonraki on iki dakika içinde Hyeon-Gyu Oh iki kez ağları buldu. Güney Koreli forvetin ikinci golü 79. dakikada geldi, Machida'nın 88. dakikadaki golü de skoru yalnızca 3-2'ye çekebildi.

Beşiktaş, 15 Ekim 2026 akşamı oynanan UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ikinci hafta maçını böylece kazandı ve iki maçta 6 puana ulaştı. Oh maçtan sonra Cumhuriyet'in aktardığı açıklamasında "Bugün gerçekten çılgın bir maçtı" dedi. Rakibin çok agresif oynadığını, deplasmanda olmalarına rağmen evlerinde oynuyormuş gibi hissettiklerini söyledi ve taraftara teşekkür etti.

HYEON-GYU OH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu. 12 Nisan 2001'de Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletine bağlı Namyangju kentinde doğdu, 25 yaşında. Boyu 1,87 metre. Futbola 2014'te Suwon Samsung Bluewings'in altyapısında başladı; kulübün Maetan ortaokulu ve lisesindeki takımlarında yetişti.

ASKERLİĞİNİ SAHADA YAPTI

Profesyonel kariyerine Suwon Samsung Bluewings'te başlayan Oh, Güney Kore'de zorunlu olan askerlik görevini futbol oynayarak tamamladı. 2020 ve 2021'de iki sezon ordunun takımı Sangju Sangmu'da kiralık oynadı. Takımın adı 2021'de Gimcheon Sangmu oldu. Askerlikten sonra Suwon'a döndü; Kore liginde Suwon formasıyla 49 maçta 13, Sangmu'da 38 maçta 7 gol attı.

CELTIC'TEN GENK'E

Avrupa'ya ilk adımı 25 Ocak 2023'te attı. İskoç kulübü Celtic, Oh ile beş yıllık sözleşme imzaladı; bonservis açıklanmadı ama bedelin 2,5 milyon sterlin civarında olduğu yazıldı. İskoçya liginde 36 maçta 11 gol attıktan sonra 14 Temmuz 2024'te Belçika'nın Genk takımına dört yıllık sözleşmeyle geçti. Fanatik'e göre Genk bu transfer için 2,7 milyon euro ödedi. Oh, Belçika liginde 56 maçta 15 gol attı.

BEŞİKTAŞ'A KAÇ EUROYA GELDİ?

Beşiktaş, Oh'u Şubat 2026'da Genk'ten aldı. Fanatik'in haberine göre bonservis bedeli 14 milyon euro, bonuslarla birlikte yaklaşık 15 milyon euro. Sözleşme üç buçuk yıllık ve 2028-2029 sezonunun sonuna kadar sürüyor. Fanatik bu bedeli kulüp tarihinin en yüksek harcamalarından biri ve bir Güney Koreli futbolcu için ödenen en yüksek altıncı bonservis olarak yazdı.

İHA'nın 10 Nisan 2026 tarihli haberine göre Oh, Beşiktaş'taki ilk yarım sezonunda ligde 6 gole ulaşmıştı. Hoffenheim maçında ise Vincenzo Italiano'nun ilk 11'inde forvette başladı.

DÜNYA KUPASI'NDA SON'UN YERİNE GİRİP ATTI

Güney Kore A Milli Takımı'nda ilk maçına 11 Kasım 2022'de İzlanda ile oynanan hazırlık maçında çıktı. İlk milli golünü 10 Ekim 2024'te 2026 Dünya Kupası elemelerinde Ürdün'e attı. Turnuvanın kendisinde de adı skor tabelasına yazıldı: 12 Haziran 2026'da Çekya ile oynanan grup maçında 69. dakikada Son Heung-min'in yerine oyuna girdi ve 80. dakikada attığı golle Güney Kore'ye 2-1'lik galibiyeti getirdi. Wikipedia'daki verilere göre milli takımda 30 maçta 7 golü var.