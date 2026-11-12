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Hüseyin Zehir kimdir, Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

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Hüseyin Zehir kimdir, Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düşen S-70 tipi askeri helikopterde 4 askerimiz şehit oldu. Kahreden kazada şehit düşen kahramanlarımızdan biri de Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir oldu. Şehidimizin ailesine acı haber Hatay'da verildi.

Acı haberin ardından "Hüseyin Zehir kimdir?", "Kaç yaşındaydı, nereliydi?" ve "Evli miydi?" soruları gündeme geldi. İşte kahraman şehidimiz Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir hakkında şu ana kadar bilinenler.

ŞEHİT ASTSUBAY KIDEMLI ÜSTÇAVUŞ HÜSEYIN ZEHIR KİMDİR?

Hüseyin Zehir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş olarak görev yapıyordu. Kahraman astsubayımız, 12 Kasım 2026'da Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askeri helikopterde şehit oldu.

ŞEHİT HÜSEYIN ZEHIR KAÇ YAŞINDA?

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir, 34 yaşındaydı.

ŞEHİT HÜSEYIN ZEHIR NERELİ?

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir, Hatay'ın Payas ilçesinden. Acı haberin ardından şehidimizin Payas'taki baba evinde yakınları toplandı.

ŞEHİT HÜSEYIN ZEHIR EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir evliydi ve bir çocuk babasıydı.

MALATYA'DA HELİKOPTER NASIL DÜŞTÜ?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter düştü. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Helikopterin düştüğü alanda çıkan küçük çaplı yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

MSB'DEN ŞEHİT AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadelerine yer verdi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

MALATYA'DA ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ

Malatya'da düşen S-70 tipi helikopterde şehit olan kahraman askerlerimizin isimleri şöyle:

Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen

Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar

Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir

Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder

ŞEHİT HÜSEYIN ZEHIR'İN CENAZESİ NE ZAMAN?

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in cenaze törenine ve defnedileceği yere ilişkin program henüz açıklanmadı. Cenaze programının, resmi makamlar tarafından önümüzdeki saatlerde duyurulması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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