Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep Nizip'te hafif ticari araç ışıkta bekleyen araçlara dalıp 1 kişiyi yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Nizip'te hafif ticari araç ışıkta bekleyen araçlara dalıp 1 kişiyi yaraladı Haber Videosunu İzle
Gaziantep Nizip'te hafif ticari araç ışıkta bekleyen araçlara dalıp 1 kişiyi yaraladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Nizip'te dün akşam kontrolden çıkan hafif ticari araç, önündeki araca çarptıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalarak yan yattı. Kazada hafif yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, önündeki araca çarptıktan sonra savrularak kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dürümcü Emmi Caddesi'nde seyir halinde olan 27 BHD 906 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç kontrolden çıktı. Savrulan araç, önünde seyir halinde olan otomobile çarptıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalarak yan yattı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anları kamerada

Kaza anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın önündeki otomobile çarptıktan sonra savrularak ışıkta bekleyen diğer araçların arasına dalma anları yer aldı. Görüntülerde, motosikletli bir kişinin yan yatan aracın altında kalmaktan son anda kurtulması ise dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu

İstanbullular dikkat! Görüntüler yeni çekildi
Londra Belediye Başkanı İstanbul'da cuma namazı kıldı! Ayasofya isteği dikkat çekmişti

Londra'nın Müslüman başkanından cuma sürprizi! Namazını burada kıldı

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalgada 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar kamerada

Türkiye'deki bakışları olay olmuştu! Genç liderden Macron'a soğuk duş
Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı

Trabzonspor'un yıldızı rekoru paramparça etti! Tarihe geçti
Metrodaki 1,1 milyar dolarlık güvenlik önlemini 10 saniyede aştılar!

1,1 milyar dolar harcandı ama...Turnikeyi aşmaları 10 saniye sürdü
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu28

ABD'de kırmızı alarm! Tüm uçuşlar durduruldu
Dev tanker yolcu gemisine çarptı! 129 yolcu için kurtarma operasyonu

Dev tankerin çarptığı yolcu gemisi saniyeler içinde suya gömüldü