Gaziantep Nizip'te hafif ticari araç ışıkta bekleyen araçlara dalıp 1 kişiyi yaraladı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, önündeki araca çarptıktan sonra savrularak kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dürümcü Emmi Caddesi'nde seyir halinde olan 27 BHD 906 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç kontrolden çıktı. Savrulan araç, önünde seyir halinde olan otomobile çarptıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalarak yan yattı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anları kamerada

Kaza anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın önündeki otomobile çarptıktan sonra savrularak ışıkta bekleyen diğer araçların arasına dalma anları yer aldı. Görüntülerde, motosikletli bir kişinin yan yatan aracın altında kalmaktan son anda kurtulması ise dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı