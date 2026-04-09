Hürmüz Boğazı açıldı mı, Hürmüz Boğazı kapalı mı?

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, 2026'nın en büyük jeopolitik krizi haline geldi. Haftalardır süren ablukanın ardından 8 Nisan'da atılan sınırlı açılma adımları, bugün itibarıyla yerini tekrar belirsizliğe bıraktı. Yatırımcılar ve lojistik sektörü temsilcileri "Hürmüz Boğazı kapalı mı?" sorusunun cevabına kilitlenirken, bölgede mahsur kalan yaklaşık 2 bin geminin tahliyesi için başlatılan görüşmeler durduruldu. Brent petrol fiyatlarının 200 dolar bandına yaklaşma riski taşıdığı bu kritik süreçte, Tahran yönetiminden gelen "koordineli geçişlerin askıya alınması" kararı piyasaları sarstı. Hürmüz Boğazı’ndaki askeri hareketliliğin detayları ve navlun fiyatlarındaki son durum haberimizde...

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA BÜYÜK BELİRSİZLİK: ATEŞKES SAĞLANDI AMA KRİZ BİTMEDİ!

Dünya enerji sevkiyatının en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nda sular durulmuyor. ABD ve İran arasında varılan iki haftalık geçici ateşkes kararı, küresel piyasalarda kısa süreli bir iyimserlik yaratsa da sahadaki gerçekler çok daha farklı bir tablo çiziyor. Ateşkes ilanına rağmen, boğazdaki dev gemi trafiği adeta felç olmuş durumda.

BOĞAZ AÇIK MI, KAPALI MI? RESMİ AÇIKLAMALAR BİRBİRİYLE ÇELİŞİYOR

Hürmüz’deki son duruma dair taraflardan gelen açıklamalar kafaları karıştırdı. İran devlet medyası, İsrail’in Lübnan’daki ateşkes şartlarını ihlal ettiğini öne sürerek boğazın "tamamen kapalı" olduğunu duyurdu. Diğer yandan Beyaz Saray, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek deniz trafiğinin derhal normale dönmesi çağrısında bulundu. Ancak gemi takip verileri (AIS), boğazın fiilen kapalıya yakın bir durumda olduğunu ve dev petrol tankerlerinin bölgeye yaklaşamadığını kanıtlıyor.

TANKER TRAFİĞİ DURMA NOKTASINDA: LNG SEVKİYATI YAPILAMIYOR

Küresel gemi takip firmalarından gelen veriler, ateşkes sonrası boğazdan hiçbir petrol ve LNG tankeri geçişinin yapılamadığını ortaya koydu. Sadece çok az sayıda kuru yük gemisinin geçişine izin verilirken, bazı tankerlerin ise güvenlik riski nedeniyle rotalarından geri döndüğü tespit edildi. Bölgedeki bu tıkanıklık, küresel enerji arz güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmeye devam ediyor.

SİGORTA VE MAYIN RİSKİ: DENİZCİLİK DEVLERİ BEKLEMEDE

Denizcilik sektöründeki en büyük engel ise bitmek bilmeyen güvenlik endişeleri ve fırlayan sigorta maliyetleri oldu. Uzmanlar, boğazdan geçiş yapmak isteyen her geminin İran askeri makamlarıyla özel koordinasyon kurması gerektiğini, bunun da süreci içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini belirtiyor. Denizcilik uzmanları, denize döşenen mayın riskinin hala sürdüğünü ve ateşkes süresince bölgede biriken yüzlerce geminin güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin mevcut şartlarda "neredeyse imkansız" olduğunu vurguluyor.