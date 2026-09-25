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HSK Ağustos 2026 terfi listesi (TAM LİSTE) Hakimler ve Savcılar Kurulu terfi süresi listesi

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HSK Ağustos 2026 terfi listesi (TAM LİSTE) Hakimler ve Savcılar Kurulu terfi süresi listesi
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HSK Ağustos 2026 terfi listesi, 25 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında hazırlanan listede, iki yıllık yükselme süresini tamamlayan adli yargı hakimlerine ilişkin bilgiler açıklandı. HSK Ağustos 2026 terfi listesi haberimizde.

25 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete kararları belli oldu. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığının hâkimlerin derece yükselme sürelerine ilişkin kararı da bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararda, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu uyarınca iki yıllık yükselme sürelerini Ağustos 2026 dönemi sonuna kadar tamamlayan adli yargı hâkimlerine ilişkin bilgiler yer aldı. HSK hakim ve savcıların derece terfi listesi! 

HSK AĞUSTOS 2026 TERFİ LİSTESİ (TAM LİSTE)

HSK Başkanlığının Ağustos 2026 dönemi derece yükselme sürecine ilişkin kararı, 25 Eylül 2026 tarihli ve 33381 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Karar, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında, bulundukları derecede iki yıllık yükselme süresini Ağustos 2026 dönemi sonuna kadar tamamlayan yargı mensuplarına ilişkin listeyi kapsıyor.

Yayımlanan listede adli yargı hâkimlerinin adları, sicil numaraları ve görev yerleri ile derece gruplarına ilişkin bilgiler yer aldı. Böylece Ağustos 2026 dönemi sonuna kadar gerekli yükselme süresini tamamlayan isimler Resmî Gazete aracılığıyla ilan edilmiş oldu.

HSK AĞUSTOS 2026 TERFİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

LİSTEDE ADI OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Listede adının bulunması gerektiğini değerlendiren ancak adına yer verilmediğini gören ilgililer için de başvuru imkânı bulunuyor. Buna göre listede adını göremeyenler, kararın yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yazılı olarak başvurabilecek.

25 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de HSK kararının yanı sıra Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de yer aldı.

HSK'nın Ağustos 2026 dönemi derece yükselme kararına ilişkin isim, sicil numarası, görev yeri ve derece grubu bilgileri Resmî Gazete'de yayımlanan listede yer alıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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