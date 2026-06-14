Hollanda Japonya maçı CANLI İZLE: Hollanda Japonya hangi kanalda, canlı nereden izlenir? (DÜNYA KUPASI)

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda sahne alacak olan Hollanda – Japonya karşılaşması, futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği kritik maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Güçlü kadrosuyla turnuvaya iddialı başlayan Hollanda Japonya hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar...

HOLLANDA JAPONYA MAÇI CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yakından takip ediliyor. F Grubu’nun ilk haftasında sahne alacak olan Hollanda – Japonya karşılaşması, futbolseverlerin en çok merak ettiği maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Turnuvaya iddialı bir giriş yapmak isteyen iki ekibin mücadelesi, yüksek tempolu ve taktiksel açıdan zengin bir 90 dakikaya sahne olacak.

HOLLANDA JAPONYA HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak olan Hollanda – Japonya mücadelesi Türkiye’de resmi yayıncı tarafından ekranlara getirilecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler, herhangi bir ek platforma ihtiyaç duymadan maçı şifresiz ve canlı şekilde takip edebilecek.

HOLLANDA JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin en çok araştırdığı konulardan biri de maçın oynanacağı tarih ve saat bilgisi oldu. Kritik karşılaşma, turnuva takvimi doğrultusunda netlik kazandı.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda oynanacak olan Hollanda – Japonya maçı:

Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar

Saat: 23:00 (Türkiye Saati – TSİ)