Hoffenheim Beşiktaş CANLI izle! Hoffenheim Beşiktaş nereden nasıl izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hoffenheim ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'de Sinsheim şehrindeki PreZero Arena stadyumunda oynanacak.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın Avrupa sahnesindeki bu zorlu mücadelesini canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve naklen izleyebilecekler. Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda vereceği bu kritik sınavı kaçırmak istemeyen taraftarlar, mücadeleyi televizyon yayınlarının yanı sıra yayıncı kuruluşun dijital platformları üzerinden de canlı olarak takip etme imkanına sahip olacaklar.
HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
MAÇIN ADI: Hoffenheim - Beşiktaş
ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi
TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT: 22:00
STADYUM: PreZero Arena (Sinsheim)
YAYIN KANALI: TRT 1
TRT 1 CANLI YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ
Digiturk: 23. Kanal
D-Smart: 26. Kanal
Kablo TV: 22. Kanal
Tivibu: 22. Kanal
Turkcell TV+: 21. Kanal
Fil Box: 20. Kanal
HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ CANLI İZLEME DETAYLARI
UEFA Avrupa Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken temsilcimiz Beşiktaş, Alman ekibi Hoffenheim karşısında galibiyet arıyor. Karşılaşma 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de Sinsheim şehrindeki PreZero Arena stadyumunda başlayacak.
Zorlu mücadele Türkiye'de TRT 1 ekranlarından sporseverlerle buluşacak. Müsabakayı canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyen taraftarlar, televizyon kanallarının yanı sıra TRT 1 yayıncı platformları üzerinden maçı anlık olarak takip edebilirler.
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