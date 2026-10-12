Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hilmi Kayın kimdir sorusu, acı haberin ardından arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Bir döneme damgasını vuran ve Sakarya’nın kent kimliğinde önemli izler bırakan iş insanının hastalığı, kariyeri ve cenaze programı merak konusu oldu. Peki, Hilmi Kayın neden öldü, hangi işlerle tanınıyordu ve cenazesi ne zaman toprağa verilecek? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

HİLMİ KAYIN NEDEN ÖLDÜ? SAKARYALI İŞ İNSANI HİLMİ KAYIN KİMDİR?

Hilmi Kayın neden öldü, Hilmi Kayın kimdir? Sakarya iş dünyasının tanınmış isimlerinden, Adapazarı'nın simge yapılarından Hilmi Kayın İş Merkezi'ne adını veren iş insanı Hilmi Kayın, 88 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kayın'ın vefatı, Sakarya'da derin üzüntüye neden oldu. İşte Hilmi Kayın hakkında bilinenler...

Hilmi Kayın, uzun süredir yaşlılığa bağlı kronik sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Diyabet hastası olan Kayın'ın yaklaşık sekiz aydır diyaliz tedavisi gördüğü belirtildi. Diyaliz tedavisi sırasında rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan Kayın, tüm müdahalelere rağmen 11 Ekim'i 12 Ekim'e bağlayan gece Bodrum'da hayatını kaybetti.

HİLMİ KAYIN KİMDİR?

Hilmi Kayın, 1938 yılında Kuzey Makedonya'nın Kocacık köyünde dünyaya geldi. 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç ederek Sakarya'nın Adapazarı ilçesine yerleşti. İş hayatına inşaat sektöründe başlayan Kayın, zamanla Sakarya'nın tanınan müteahhitleri arasına girdi.

İMZASINI TAŞIYAN PROJELER

Kayın, 1984 yılında kurduğu Kayın İnşaat A.Ş. ile Sakarya'da pek çok önemli projeye imza attı. Adapazarı Belediye Hizmet Binası ile Erenler Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, iş insanının üstlendiği projeler arasında yer aldı. İnşaatına 1989 civarında başlanan ve 1995'te faaliyete geçen Hilmi Kayın İş Merkezi ise Adapazarı'nın en bilinen ticaret noktalarından biri haline geldi.

MEDYA SEKTÖRÜNDE DE YER ALDI

İnşaatın yanı sıra medya, eğitim, turizm ve hizmet sektörlerinde de yatırımlar yapan Kayın, Sakarya'da Kent TV'nin kuruluşunda görev aldı. 2000 yılında kurulan Bodrum Kent TV'nin ilk yönetim kurulu başkanlığını da üstlendi.

HİLMİ KAYIN'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

Dört çocuk ve altı torun sahibi olan Hilmi Kayın'ın naaşı, Bodrum'dan Adapazarı'na getirilecek. Kayın için 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Orhan Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. İş insanı, törenin ardından Erenler Aile Kabristanlığı'nda toprağa verilecek.