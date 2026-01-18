Haberler

Helin Kutlay kimdir? Eşi tarafından öldürülen Helin Kutlay kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan ve kamuoyunu derinden sarsan olayda, 3 aylık evli genç kadın Helin Kutlay, eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Peki, Helin Kutlay kimdir? Eşi tarafından öldürülen Helin Kutlay kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda, 3 aylık evli genç kadın Helin Kutlay, eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesinde meydana geldi. Ev içerisinde yaşanan tartışmanın ardından yaşanan silahlı saldırı, bir aile faciasına dönüştü. Peki, Helin Kutlay kimdir? Eşi tarafından öldürülen Helin Kutlay kaç yaşında, nereli? Detaylar...

EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN HELİN KUTLAY KİMDİR?

Helin Kutlay, Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşamını sürdüren, yaklaşık 3 ay önce evlenmiş genç bir kadındı. Olay günü eşiyle birlikte babasının evine misafirliğe giden Kutlay, akşam saatlerinde yaşanan trajik olay sonucunda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Helin Kutlay ve eşi İ.K., olaydan kısa süre önce genç kadının babasının evine misafirliğe gitti. Akşam yemeğinin ardından çift, saat 22.30 sıralarında Sütçüler Caddesi üzerindeki kendi evlerine döndü. Eve girdikten sonra henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma çıktı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, eşi İ.K. gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, hem evde hem de hastanede gerekli çalışmaları gerçekleştirdi.

HELİN KUTLAY KAÇ YAŞINDA?

Helin Kutlay'ın yaşıyla ilgili resmi makamlar tarafından paylaşılan net bir bilgi bulunmamakla birlikte, genç yaşta olduğu ve yaklaşık 3 ay önce evlendiği bilgisi öne çıkmaktadır. Olay, kısa süreli bir evliliğin ardından yaşanan trajik bir son olarak kayıtlara geçti.

HELİN KUTLAY NERELİ?

Helin Kutlay'ın memleketine ilişkin resmi ve doğrulanmış bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Olayın Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldiği, Kutlay'ın eşiyle birlikte bu ilçede yaşadığı bilgisi dosyaya yansıdı.

ADLİ SÜREÇ VE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından gözaltına alınan İ.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olayın oluş şekli ve silahın nasıl kullanıldığına dair detaylar titizlikle inceleniyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
