Haysiyet CANLI izleme linki var mı, Haysiyet dizisi 3. Bölüm tek parça full HD nereden izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haysiyet CANLI izleme linki var mı, Haysiyet dizisi tek parça full HD nereden izlenir? soruları dizinin izleyiciyle buluşmasıyla birlikte gündeme geldi. Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet, 8 Eylül Salı akşamı saat 30.00’de ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi izlemek isteyenler, Haysiyet’in canlı yayın ve bölüm izleme seçeneklerini araştırıyor.
Haysiyet dizisini canlı ve yasal olarak izlemek isteyen izleyiciler, yayıncı kanalın resmi platformlarını tercih edebilir. Birbirine zıt iki ailenin çatışması ile Mehmet ve Simay’ın imkânsız aşkını konu alan Haysiyet’in bölümleri ve videoları Kanal D’nin resmi internet sitesinde de yer alıyor.
YENİ DİZİ HAYSİYET KONUSU VE HİKAYESİ NEDİR?
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Haysiyet, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Onur, aile, aşk ve hayata tutunma mücadelesini merkezine alan dizide, birbirine taban tabana zıt iki ailenin çatışması işleniyor. Bu büyük çatışmanın ortasında ise tüm engellere rağmen filizlenen imkânsız bir aşk hikâyesi izleyiciye aktarılıyor.
Haysiyet dizisinde aileler arasındaki güç mücadelesi, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve aşkın sınavları ön plana çıkıyor. Dizinin hikâyesinde karakterlerin yaşadığı zorlu süreçler, aile bağları ve hayata tutunma çabaları üzerinden dramatik bir anlatım kuruluyor.
HAYSİYET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Haysiyet dizisinin oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk ve Burak Çelik gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz ve Nizam Namidar bulunuyor.
Haysiyet dizisinin oyuncu kadrosunda Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk de yer alıyor. Deneyimli isimlerle genç oyuncuları bir araya getiren yapım, karakterleri arasındaki ilişkilerle dikkat çekiyor.
HAYSİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Haysiyet dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Dizinin çekimlerinde İstanbul’un farklı semtleri ve çeşitli mekanları kullanılırken, özellikle Balat öne çıkıyor. Tarihi dokusu ve kendine özgü sokaklarıyla Balat, dizinin atmosferine de önemli bir katkı sağlıyor.
HAYSİYET DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?
Haysiyet dizisini izlemek isteyen izleyiciler, dizinin yayınlandığı Kanal D ekranlarını takip edebilir. Dizinin bölümleri yayın sonrasında Kanal D’nin resmi dijital platformları üzerinden de izlenebilir. Haysiyet dizisini canlı izlemek isteyenler ise yayın saatinde Kanal D ekranlarından takip edebilir.
Haysiyet dizisinin kaçırılan bölümlerini izlemek isteyen izleyiciler de Kanal D’nin resmi internet sitesindeki dizi sayfasından bölüm ve video içeriklerine ulaşabilir. Böylece dizinin bölümleri yasal ve resmi platformlar üzerinden takip edilebilir.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mehmet ve Simay'ın evliliği üzerine Nimet, bu evliliği asla tanımazken; Sadık, Simay'ı gelini olarak kabul edip ona evini açar. Haluk ise Şehnaz'la birlikte boşanmaları için evrakları hazırlatır. Öte yandan borç senetleriyle yüzleşen Sadık ve ailesi, parayı Simay'dan mı alacak? Mehmet ve Simay, Haluk'un önlerine koyduğu boşanma evraklarını imzalayacak mı?
Simay, Mehmetler'in borcunu ödemek için kendi arabasını satar. Fakat Mehmet'in o paraya dokunmaya hiç niyeti yoktur.
Tufan'ı herkese her şeyi anlatmakla tehdit eden Gülsüm, Karlıovalar'a neyi itiraf edecek?
Tarık ile Hülya, Simay ve Mehmet'in boşanması için birlik olur.-
Simay, eşinin ailesine yardım etmek için arabasının parasını Aziz'e verir. Aziz ise Suzan'ın da gazıyla daha önce konuştukları kamyonu satın alır. Fakat bu durum Haluk'un kulağına gidince o da soluğu Karlıovalar'ın evinde alır!
Simay'ın, Nimet'in ağır sözleri karşısında susuyor olmasının tek nedeni Mehmet'e olan saygısı...
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mehmet’in Simay’ın peşinden gitmesi, iki ailenin de hayatını değiştirecek büyük bir kararın başlangıcı olur. Birbirlerini seçen Mehmet ve Simay, ailelerini karşılarına almak pahasına gizlice evlenir. Ancak mahalleye el ele dönmeleri, iki aile arasındaki eski hesapları yeniden açarken Hülya’nın yıkımı Cemal’in öfkesini ateşler. Eski dostlar da artık düşman olur. Tarık’ın Karlıova kardeşlerle kavgası ise Tarmanlarla olan gerilimi patlama noktasına taşır. Fakat Haluk’un vereceği karşılık çok daha ağır olacaktır. Tam Mehmet ve ailesi köşeye sıkışmışken Mehmet’in attığı beklenmedik adım herkesi şaşkına çevirir.
Simay bir yandan sevdiği adamı korumaya, bir yandan ailesinin öfkesini durdurmaya çalışır. Haluk ise kızının seçimini kendi haysiyetine karşı açılmış bir savaş olarak görür. İki aile artık karşı karşıyadır. Mehmet ve Simay birbirlerini seçerek kaderlerini mi değiştirecek, yoksa iki aileyi geri dönülmez bir savaşın içine mi sürükleyecek?
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