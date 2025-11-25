Haydar Altıntaş kimdir? Haydar Altıntaş hangi partili?

İş dünyasından gelen güçlü deneyimi ve uzun yıllara dayanan siyasi geçmişi sayesinde kamuoyunda tanınan Altıntaş, farklı dönemlerde üstlendiği görevlerle aktif bir siyasi karakter olarak ön plana çıkmaktadır.

HAYDAR ALTINTAŞ'IN HAYAT HİKÂYESİ

Haydar Altıntaş, 1952 yılında Balıkesir'in Balya ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamlayan Altıntaş, daha sonra yükseköğrenimini Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde İktisat ve Maliye bölümünde tamamladı. Üniversite sonrasında iş hayatına atılan Altıntaş, özellikle tarım makineleri üretimi üzerine faaliyet gösteren işletmesiyle iş dünyasında adından söz ettirdi.

Uzun yıllar Balıkesir merkezli ticari faaliyetler yürüten Altıntaş, üretim ve sanayi alanındaki birikimiyle bölgesel ekonomiye katkı sağlayan isimler arasında yer aldı. Sadece iş hayatında değil, sosyal çalışmalarda da etkin bir figür olan Altıntaş, çeşitli dönemlerde yerel kalkınmaya yönelik projelerde aktif görev üstlendi.

SİYASETTEKİ KARİYERİ

Haydar Altıntaş'ın siyasete ilgisi genç yaşlarda başladı. 1989 ve 1999 yılları arasında Balıkesir'de iki dönem belediye meclis üyeliği yaptı. Yerelde edindiği bu deneyim, ilerleyen yıllarda ulusal siyasete uzanan yolun temel taşlarından biri oldu.

Altıntaş, uzun süre merkez sağ gelenek içinde yer alan Doğru Yol Partisi'nde (DYP) aktif siyaset yaptı. İlçe ve il başkanlığı seviyesinde görev alan Altıntaş, daha sonra Demokrat Parti çatısı altında siyasi faaliyetlerine devam etti. Demokrat Parti'de Genel İdare Kurulu üyeliği, genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü gibi önemli görevlerde bulundu.

2023 Genel Seçimleri'nde İzmir 1. Bölge'den milletvekili adayı olan Altıntaş, ittifak kapsamında listeye girerek Meclis'e girdi. Böylece siyasi kariyerinde yeni bir sayfa açıldı.

HANGİ PARTİDEN?

Haydar Altıntaş, Demokrat Parti mensubudur. Merkez sağ politik çizgisiyle tanınan Altıntaş, partinin hem örgütsel yapısında hem de karar mekanizmalarında etkin bir isimdir. Demokrat Parti adına yaptığı açıklamalar ve temsil ettiği politik duruş, onu partinin öne çıkan figürlerinden biri haline getirmiştir.

SİYASİ GÖRÜŞLERİ VE ÖNE ÇIKAN MESAJLARI

Altıntaş, özellikle demokrasi, ekonomi, üretim ve güvenlik konularında yaptığı açıklamalarla kamuoyunda ses getirmektedir. Terörle mücadelede tavizsiz politika, adalet mekanizmasının güçlendirilmesi, ekonomik istikrarın sağlanması ve gençlere yönelik eğitim yatırımlarının artırılması gerektiğini sıkça vurgular.

Ekonomi alanındaki birikimi nedeniyle üretim, sanayi ve tarımsal kalkınma Altıntaş'ın en çok üzerinde durduğu konular arasında yer almaktadır.

Haydar Altıntaş, hem siyasi hem de ticari geçmişiyle Türkiye'de merkez sağın önemli temsilcilerinden biridir. Demokrat Parti çatısı altında sürdürdüğü aktif siyasetle birlikte, hem Meclis'te hem de kamuoyunda etkili bir isim olmaya devam etmektedir.