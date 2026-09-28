HAVA DURUMU SON DAKİKA! Yağmur ne zaman duracak? Hava kaç gün yağmurlu, hangi illerde yağmur var?

Hava durumu son dakika gelişmeleri, yurt genelinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle yakından takip ediliyor. 28 Eylül Pazartesi günü özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların ne zaman sona ereceğini merak eden vatandaşlar "Yağmur ne zaman duracak?", "Yağmur kaç gün sürecek?" ve "Hangi illerde yağmur yağacak?" sorularına yanıt ararken, Meteoroloji'nin il il hava tahminleri araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAVA DURUMU SON DAKİKA!

28 Eylül 2026 Pazartesi günü hava durumu, yağışlı havanın etkisiyle vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun geniş kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olması öngörülürken, hava sıcaklıklarının da hissedilir şekilde düşmesi bekleniyor.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR YAĞIYOR?

Meteoroloji'nin 28 Eylül Pazartesi tahminlerinde çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı bulunuyor. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Antalya, Osmaniye, Samsun ve Hatay kıyılarında da kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, MGM'nin güncel gözlemlerinde İstanbul Bölge ve Sabiha Gökçen çevresinde sağanak yağış kaydedildiği görülüyor.

YAĞMUR NE ZAMAN DURACAK?

Yağışların bugün gün boyunca bölgelere göre farklı saatlerde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Özellikle kuvvetli yağış uyarısı verilen Batı Karadeniz'de yağışlı sistemin 29 Eylül Salı günü öğle saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor. Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop'un batısında kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor.

YAĞMUR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Yağışlı havanın yalnızca 28 Eylül Pazartesi günüyle sınırlı kalması beklenmiyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde yağışların 29 Eylül Salı günü de devam etmesi öngörülüyor. Yağışların süresi ve şiddeti illere göre farklılık gösterecek. Meteoroloji'nin tahminlerinde yerel kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.