Hasbi Dede'ye ait olduğu iddia edilen taciz mesajları: Hasbi Dede'ye ait olduğu iddia edilen taciz mesajları yayınlandı mı, ne yazdı?

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin adı, sosyal medyada dolaşıma giren taciz mesajlarıyla tekrar gündeme geldi. Mesajların içeriği ve detayları, kısa sürede kamuoyunun dikkatini çekti. Peki bu mesajlarda neler yazıyordu, ve gerçekten Dede'ye mi ait? Kamuoyunda büyük merak uyandıran bu iddialar, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini de beraberinde getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANI HASBİ DEDE TUTUKLANDI MI, NEDENİ NE?

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medyada paylaşıldığı iddia edilen mesajlar nedeniyle başlatılan soruşturma, kısa sürede kamuoyunun gündemine oturdu. İlk etapta ifade vermek üzere çağrılan Dede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak savcılığın itirazıyla dosya yeniden değerlendirildi ve mahkeme kararıyla Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesi kapsamında tutuklandı.

HASBİ DEDE NEYLE SUÇLANIYOR?

Başkan Dede'nin tutuklanmasına neden olan iddialar, gönderildiği öne sürülen mesajların cinsel içerikli ve taciz niteliği taşıdığı yönünde. Mahkeme sürecinde, mesajların içeriği ve mağdurun şikayeti dikkate alınarak karar verildi. 105. maddeye göre, cinsel amaçlı rahatsızlık ve taciz suç teşkil ediyor.

HASBİ DEDE KİMDİR?

Hasbi Dede, siyasi kariyerine 2020 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile başladı. Görele İlçe Teşkilatı'nda Sosyal Politikalar Komisyon Başkanlığı görevini üstlenen Dede, kısa sürede CHP Giresun İl Başkan Yardımcılığı'na getirildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Görele Belediye Başkan Adayı olarak yarışan Dede, oyların %47,28'ini alarak başkan seçildi. İş dünyasında da aktif olan Dede, 2006'dan bu yana Nilada İnşaat Gıda Nakliye San. Tic. Şti. firmasında müteahhitlik yapıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Dede, spor geçmişinden gelen disiplinli çalışma anlayışını belediye yönetimine yansıtmayı hedefliyor.

HASBİ DEDE HANGİ PARTİYE AİT?

Hasbi Dede, CHP çatısı altında siyasete atıldı ve kısa sürede hem ilçe hem de il düzeyinde parti politikalarının uygulanmasında önemli rol oynadı. Belediye başkanlığı sürecinde, ilçeyi modern ve ekonomik açıdan güçlü bir merkez haline getirmek için projeler geliştirmeye devam ediyor.