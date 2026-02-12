Hasbi Dede'nin yerine kim geçti? Görele Belediye Başkanlığına geçici getirilen Hüseyin Çakıcı kimdir, hangi partiden?

Giresun'un Görele ilçesinde belediye yönetiminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklanmasının ardından ilçede yönetim süreci yeniden şekillendi. Görele Kaymakamlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, belediye meclis üyesi Hüseyin Çakıcı geçici belediye başkanı olarak görevlendirildi. Peki, Görele Belediye Başkanlığına geçici getirilen Hüseyin Çakıcı kimdir, hangi partiden? Detaylar...

HASBİ DEDE'NİN YERİNE KİM GEÇTİ?

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklanmasının ardından belediye yönetiminde geçici bir görevlendirme süreci başlatıldı. Görele Kaymakamlığı, belediye meclisinde yapılacak başkanlık seçimine kadar görev yapmak üzere belediye meclis üyesi Hüseyin Çakıcı'yı geçici belediye başkanı olarak atadı.

Bu görevlendirme, mevcut yasal mevzuat ve idari uygulamalar çerçevesinde gerçekleştirildi. Görele Belediye Meclisi'nde 7 CHP'li ve 4 AK Parti'li üye bulunuyor. Yeni belediye başkanının, belediye meclisi içinde yapılacak seçimle belirleneceği belirtildi.

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA GEÇİCİ GETİRİLEN HÜSEYİN ÇAKICI KİMDİR?

Görele Belediye Başkanlığına geçici getirilen Hüseyin Çakıcı, ilçede uzun yıllardır tanınan ve sevilen bir isim olarak biliniyor. Siyasete genç yaşlarda adım atan Çakıcı, aktif siyasi hayatını Görele Belediyesi Meclis Üyesi olarak sürdürüyor.

Emekli bir tarih öğretmeni olan Hüseyin Çakıcı, eğitim camiasında da bilinen bir isim. Meslek hayatı boyunca tarih öğretmenliği yapmış olan Çakıcı, kamu hizmeti tecrübesini yerel yönetim alanında da devam ettiriyor.

Kaymakamlık tarafından yapılan görevlendirmede, Hüseyin Çakıcı'nın belediye meclisinin en yaşlı üyesi olması belirleyici unsur oldu. Bu nedenle, meclis içinde yapılacak başkanlık seçimine kadar geçici olarak Görele Belediye Başkanı görevini yürütmek üzere görevlendirildi.

GÖRELE GEÇİCİ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN ÇAKICI HANGİ PARTİDEN?

Görele geçici Belediye Başkanı Hüseyin Çakıcı, CHP'li Belediye Meclis Üyesidir. Görele Belediye Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan 7 CHP'li üyeden biridir.