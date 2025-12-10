Hasan Ufuk Çakır kimdir? Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır CHP'den ihraç mi edildi, istifa mı etti?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, son dönemde parti yönetimine yönelik eleştirileri ve yolsuzluk çağrıları ile gündeme gelmişti. CHP tarafından disipline sevk edilen Hasan Ufuk Çakır kimdir? Hasan Ufuk Çakır kaç yaşında, nereli? Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır CHP'den ihraç mi edildi, istifa mı etti? Detaylar haberimizde!

HASAN UFUK ÇAKIR KİMDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) döneminde milletvekilliği yapmış olan Hasan Ufuk Çakır, 1963 yılında Mersin'in Çavuşlu köyünde dünyaya gelmiştir. Uzun yıllar kamuda görev yapmış; 1997–2004 yılları arasında Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde (AKİB), şube müdürü olarak hizmet vermiştir. Çakır, evli ve iki çocuk babasıdır.

HASAN UFUK ÇAKIR KAÇ YAŞINDA?

1963 doğumlu olan Hasan Ufuk Çakır, 2025 itibarıyla 62 yaşındadır.

HASAN UFUK ÇAKIR NERELİ?

Hasan Ufuk Çakır, doğduğu ve aslen ait olduğu yer olan Mersin Çavuşlu'dur.

MERSİN MİLLETVEKİLİ HASAN UFUK ÇAKIR CHP'DEN İHRAÇ MI EDİLDİ?

Resmi olarak ihraç edilmemiştir; ancak ihraç süreci başlatılmıştır. 2025 Aralık ayında CHP Merkez Yönetim Kurulu, Hasan Ufuk Çakır hakkında "kesin ihraç istemiyle" disiplin süreci başlatılması kararını almış ve dosyayı Parti Meclisi'ne (PM) sevk etmiştir. Bu süreç, Çakır'ın resmî olarak ihraç edildiği anlamına gelmemektedir.

HASAN UFUK ÇAKIR CHP'DEN İSTİFA MI ETTİ?

Evet, disiplin süreci tamamlanmadan Çakır kendi iradesiyle partisinden istifa etmiştir.

Çakır, MYK'nın PM'ye sevk kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM'ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle CHP üyeliğinden istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştır. Ayrıca istifasını duyurduktan sonra detayları açıklayacağı bir basın toplantısı yapacağını belirtmiştir.