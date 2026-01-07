Hasan Ufuk Çakır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan bir milletvekilidir. Kamuoyunda özellikle 2025 yılının son aylarında yaşanan siyasi gelişmeler ve parti değişikliği süreciyle gündeme gelmiştir. Peki, Hasan Ufuk Çakır kimdir, hangi partiden? Hasan Ufuk Çakır Ak Parti'ye mi geçti? Hasan Ufuk Çakır kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

HASAN UFUK ÇAKIR KİMDİR?

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, Hasan Ufuk Çakır hakkında kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi'ne sevk kararı almasının ardından, Çakır 9 Aralık 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiştir.

İstifasının ardından siyasi sürecini bağımsız olarak sürdüren Hasan Ufuk Çakır, 2026 yılının ilk günlerinde gerçekleştirilen AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmış, burada yapılan törenle AK Parti'ye resmen katılmıştır. Rozeti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmıştır.

Rozet töreni sonrasında asker selamı veren Çakır'ın, kamuoyuna yansıyan açıklamasında şu ifadeler yer almıştır:

"2 başkomutan var. Biri Gazi Mustafa Kemal Paşa diğeri de Türkiye Cumhuriyeti ordularının başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan."

HASAN UFUK ÇAKIR HANGİ PARTİDEN?

Hasan Ufuk Çakır, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında siyaset yapmış ve CHP'den milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne sevk edilmesi, Çakır'ın partiyle yollarını ayırmasına neden olmuştur.

Bu sürecin ardından Hasan Ufuk Çakır, 9 Aralık 2025 tarihinde CHP'den istifa ettiğini açıklamıştır. İstifanın ardından yaptığı açıklamalarda, parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştır:

"İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne de bir Türk milliyetçisi tanır."

HASAN UFUK ÇAKIR AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

Evet. Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye katılmıştır. 2026 yılının ilk TBMM AK Parti Grup Toplantısı'nda düzenlenen törende, Hasan Ufuk Çakır'ın yanı sıra DEVA Partisi'nden istifa eden İrfan Karatutlu ve Gelecek Partisi'nden istifa eden İsa Mesih Şahin de AK Parti'ye katılmıştır.

Üç milletvekilinin AK Parti rozetleri, TBMM'de gerçekleştirilen grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmıştır. Bu katılımlarla birlikte AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 275'e yükselmiştir.

Hasan Ufuk Çakır, AK Parti Grup Toplantısı'na katılımının ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır:

"Memlekete hizmet için geldik. Haksızlığın, iftiranın, pisliğin karşısında durmak için geldik. Namuslu CHP seçmenleri, iftiracıların peşinde olmaz."

HASAN UFUK ÇAKIR KAÇ YAŞINDA?

Hasan Ufuk Çakır'ın doğum tarihi ve yaşı, paylaşılan bilgiler ve kamuoyuna yansıyan resmi açıklamalar kapsamında açık şekilde belirtilmemiştir.

HASAN UFUK ÇAKIR NERELİ?

Paylaşılan bilgiler doğrultusunda Hasan Ufuk Çakır'ın doğum yeri veya memleketine ilişkin açık ve doğrulanmış bir bilgi yer almamaktadır.