Hasan Alp Karabacak kimdir? MasterChef'e veda eden kırmızı takım kaptanı

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Masterchef Türkiye'de haftanın son elemesi pazar akşamı yapıldı ve yarışmaya veda eden isim Hasan Alp Karabacak oldu. Kırmızı takımın kaptanı, aynı takımdan beş yarışmacıyla birlikte potadaydı.

Temmuz ayında ana kadroya giren üçüncü yarışmacı olan Karabacak için yarışma böylece sona erdi.

HASAN ALP KARABACAK ELENDİ Mİ?

Hasan Alp Karabacak, 1 Kasım 2026 pazar akşamı yayımlanan bölümde MasterChef Türkiye'den elendi. Eleme potasında Karabacak'ın yanı sıra Nurten, Enes, Şükran, Armağan ve Muhammed vardı; altı yarışmacının hepsi kırmızı takımdandı.

Haftanın son dokunulmazlık oyununun ardından potadaki yarışmacılar, yarışmada kalmak için en iyi yemeklerini pişirdi. Kararı şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna verdi. Elenen ismi Somer Sivrioğlu açıkladı.

HASAN ALP KARABACAK KİMDİR?

Hasan Alp Karabacak, MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı olan profesyonel bir aşçı. Mutfağa lise yıllarında girdi, üniversitede de gastronomi okudu. Yarışmada kırmızı takımın kaptanlığını yaptı.

HASAN ALP KARABACAK NEREDE OKUDU?

Hasan Alp Karabacak, Bolu'daki Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin aşçılık bölümünden 2020'de mezun oldu. Mengen, Türkiye'de aşçılık okuluyla bilinen ilçelerden biri.

Liseden sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'ne girdi ve 2024'te buradan mezun oldu.

HASAN ALP KARABACAK NE İŞ YAPIYOR?

Hasan Alp Karabacak aşçı olarak çalışıyor. Muğla'da özel bir işletmede altı ay staj yaptı, ardından Antalya'da beş yıldızlı bir otelin mutfağında çalıştı. İstanbul'a döndükten sonra Demi Chef olarak görev yaptı. Demi Chef, mutfakta bir bölümün şefine yardımcı olan aşçıya verilen unvan.

HASAN ALP KARABACAK MASTERCHEF'E NASIL GİRDİ?

Hasan Alp Karabacak, 19 Temmuz 2026'daki ana kadro seçmelerinde iki aşamalı elemeyi geçti. İlk turda Zonguldak yöresine özgü malzemelerle bir tabak hazırladı. Üçlü düelloda Yiğit ve Olabiyi ile karşılaştı ve peynirli pide yaptı.

Yaratıcılık turunda verilen ana ürünle hazırladığı tabak şeflerin oybirliğiyle beğenildi. Gecenin en başarılı yarışmacısı seçilen Karabacak beyaz önlüğü giydi ve ana kadroya giren üçüncü yarışmacı oldu.