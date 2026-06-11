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Hark Adası vuruldu mu? SON DAKİKA! Hark Adası nerede, nüfusu kaç, neden önemli?

Hark Adası vuruldu mu? SON DAKİKA! Hark Adası nerede, nüfusu kaç, neden önemli?
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ABD ile İran arasında tırmanan askeri ve ekonomik gerilim, küresel piyasaları sarsarken gözler bir kez daha Basra Körfezi’nin en stratejik noktalarından biri olan Hark Adası’na çevrildi. Petrol ihracatının büyük bölümünün geçtiği Hark Adası vuruldu mu? Hark Adası nerede, nüfusu kaç, neden önemli? Son dakika gelişmeleri haberimizde.

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması, enerji güvenliği ve küresel ticaret dengelerini doğrudan etkilerken, Basra Körfezi’nde yer alan Hark Adası stratejik önemiyle öne çıkıyor. Peki, Hark Adası vuruldu mu? Hark Adası nerede, nüfusu kaç, neden önemli? Detaylar haberimizde.

HARK ADASI VURULDU MU?

Hark Adası (Kharg Island), 2026 yılı itibarıyla ABD ile İran arasındaki çatışmaların merkezinde yer alan en kritik enerji noktalarından biri haline gelmiştir. Güncel uluslararası haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre ada, askeri operasyonların doğrudan hedeflerinden biri olmuş ve özellikle askeri altyapısına yönelik saldırılar düzenlenmiştir. Ancak aynı kaynaklar, petrol ihracat altyapısının büyük ölçüde korunmaya çalışıldığını belirtmektedir.

Buna karşın ABD yönetimi tarafından yapılan açıklamalar, Hark Adası’nın ilerleyen süreçte doğrudan kontrol altına alınabileceği yönündeki sert söylemlerle birlikte jeopolitik gerilimi daha da artırmıştır.

HARK ADASI NEREDE?

Hark Adası, İran’a ait olup Basra Körfezi içinde yer almaktadır. İran ana karasının yaklaşık 15–30 kilometre açığında, Buşehr kıyıları karşısında konumlanır.

HARK ADASI'NIN NÜFUSU KAÇ?

Hark Adası, tam anlamıyla bir yerleşim adasıdır ancak nüfusu sınırlıdır. Güncel verilere göre adada yaklaşık 8.000 – 9.000 kişi yaşamaktadır.

Bu nüfusun büyük bölümü:

Petrol terminali çalışanları

Liman ve lojistik personeli

Güvenlik güçleri

Yerel hizmet sektöründe çalışanlar gibi enerji ve liman faaliyetlerine bağlı kişilerden oluşmaktadır.

HARK ADASI NEDEN ÖNEMLİ?

Hark Adası, yalnızca İran için değil küresel enerji piyasaları için de stratejik bir merkezdir. Bunun temel nedeni, İran petrol ihracatının yaklaşık %90’ına yakınının bu ada üzerinden gerçekleşmesidir.

1. İran’ın Enerji İhracat Kalbi

Ada, İran’ın ham petrolünün dünya pazarına açıldığı ana çıkış kapısıdır. Buradan çıkan tankerler özellikle Asya pazarına yönlendirilir.

2. Küresel Petrol Akışı İçin Kritik Nokta

Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı hattı ile doğrudan bağlantılı olması nedeniyle, burada yaşanacak herhangi bir kesinti küresel petrol fiyatlarını doğrudan etkiler.

3. Ekonomik Bağımlılık

İran devlet gelirlerinin önemli bir bölümü petrol ve doğal gaz ihracatına dayanır. Bu nedenle Hark Adası’nın işleyişi, ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından kritik rol oynar.

4. Stratejik Askeri Hedef

Son dönemde yaşanan ABD–İran gerilimi, adayı sadece ekonomik değil aynı zamanda askeri bir hedef haline getirmiştir. Uluslararası analizler, adanın kontrolünün enerji piyasalarında ciddi güç dengesi oluşturabileceğini vurgulamaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMetin Gublalah:

daha çok korunması gerek böyle stratejik yerler ama maalesef her zaman yanlış kararlar alınıyo

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Haber YorumlarıYıldız Taşkın:

bunlar uzak ülkelerde olsa da yakında bizi da etkiler işte böyle şeyler uzun sürer ama sonunda herkes kaybediyo bence bu tarz çatışmalar hiç kimseye faydası yok sadece insanlar zarar görüyo ve ekonomiler bozuluyo

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Haber YorumlarıÇağdaş Meral:

arkadaş bu işler yıllardır devam ediyo ama halka soruluyo mu hiç bir şey eee tabii ki sorulamıyo

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Haber YorumlarıGülname A.:

ya işte böyle şeyler olunca bütün dünya etkileniyo ?? petrol fiyatları çıkacak bi de bizim cebimizden çıkacak ??

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