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Avrupa futbolunda mücadele eden Hapoel Beer Sheva, Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesinde futbolseverlerin araştırdığı takımlar arasında yer alıyor. İsrail futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Hapoel Beer Sheva'nın hangi ülkenin takımı olduğu, hangi ligde mücadele ettiği, şampiyonluk sayısı ve teknik direktörü merak ediliyor.

HAPOEL BEER SHEVA NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Hapoel Beer Sheva, İsrail'in Beerşeba (Be'er Sheva) kentini temsil eden profesyonel futbol kulübüdür. 1 Mayıs 1949 tarihinde kurulan kulüp, maçlarını Toto Turner Stadı'nda oynuyor. Kırmızı-beyaz renkleriyle tanınan takım, İsrail futbolunun önemli temsilcileri arasında bulunuyor.

HAPOEL BEER SHEVA HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Hapoel Beer Sheva, İsrail futbolunun en üst düzey organizasyonu olan İsrail Premier Ligi'nde mücadele ediyor. Lig, ülkedeki profesyonel futbol kulüplerinin şampiyonluk için yarıştığı en üst kademe olarak biliniyor.

HAPOEL BEER SHEVA KAÇ KERE ŞAMPİYON OLDU?

Hapoel Beer Sheva, İsrail Premier Ligi'nde bugüne kadar 6 kez şampiyonluk yaşadı. Kulübün lig şampiyonluklarını kazandığı sezonlar şöyle:

- 1974-1975

- 1975-1976

- 2015-2016

- 2016-2017

- 2017-2018

- 2025-2026

Kulüp, lig şampiyonluklarının yanı sıra İsrail Devlet Kupası'nı da farklı sezonlarda kazandı.

HAPOEL BEER SHEVA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Hapoel Beer Sheva'nın teknik direktörlüğünü Ran Kozuk yürütüyor. İsrailli teknik adam, Temmuz 2025'ten bu yana takımın başında bulunuyor. Kozuk yönetimindeki ekip, 2025-2026 sezonunda İsrail Premier Ligi şampiyonluğunu elde etti.

HAPOEL BEER SHEVA'NIN AVRUPA KUPALARINDAKİ DURUMU

Hapoel Beer Sheva, İsrail ligindeki mücadelesinin yanı sıra UEFA organizasyonlarında da yer alıyor. 2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takım, lig aşamasında Beşiktaş ile de karşı karşıya gelecek.