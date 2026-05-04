Atlantik Okyanusu’nda seyreden MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan hantavirüs şüphesi, uluslararası sağlık otoritelerini yeniden harekete geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamalara göre üç yolcu hayatını kaybetti, en az üç kişide ise hastalık belirtileri gözlemlendi. Peki, Hantavirüs nedir, belirtiler neler? Hantavirüs nasıl bulaşır, tedavisi var mı, öldürür mü? Detaylar...

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşabilen ve ciddi klinik tablolara yol açabilen viral bir hastalık etkenidir. Dünya Sağlık Örgütü ve CDC verilerine göre virüs, insanlarda genellikle iki farklı hastalık tablosuna neden olur. Bunlardan biri akciğerleri etkileyen ağır solunum yetmezliği ile seyreden hantavirüs akciğer sendromu, diğeri ise böbrekleri ve kan damarlarını etkileyen hemorajik ateşli tablodur. Hastalık, nadir görülmesine rağmen ağır seyri nedeniyle dikkatle takip edilir.

HANTAVİRÜS BELİRTİLER NELER?

Hantavirüs enfeksiyonu başlangıçta sıradan bir grip tablosunu andırabilir. Ancak hastalık ilerledikçe tablo hızla ağırlaşır ve hayati risk oluşturabilir. İlk evrede yüksek ateş, şiddetli kas ağrıları, baş ağrısı ve yoğun halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkar. Bazı hastalarda mide bulantısı ve kusma da görülür. Hastalık ilerlediğinde nefes darlığı belirginleşir ve akciğer fonksiyonlarında hızlı bir bozulma yaşanabilir. Bu süreç, özellikle solunum yetmezliği ile sonuçlanabilecek kritik bir evreye dönüşebilir.

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Hantavirüs genellikle kemirgenler, özellikle de fareler aracılığıyla insanlara bulaşır. En yaygın bulaş yolu, virüsle enfekte olmuş kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğü ile kirlenen ortamlardaki partiküllerin solunmasıdır. Kapalı ve havalandırması zayıf alanlarda bu risk daha da artabilir. Ayrıca virüs bulaşmış yüzeylere temas edilip ardından ağız, burun veya gözlere dokunulması da bulaşma ihtimalini oluşturur. Çok daha nadir olmakla birlikte ısırık yoluyla bulaşma da mümkündür. Uzmanlar, kruvaziyer gibi kapalı yaşam alanlarında hijyen ve kemirgen kontrolünün kritik önem taşıdığına dikkat çekmektedir.

HANTAVİRÜS TEDAVİSİ VAR MI?

Hantavirüs için günümüzde kesin ve spesifik bir antiviral tedavi bulunmamaktadır. Bu nedenle tedavi süreci tamamen destekleyici tıbbi müdahalelere dayanır. Hastalar genellikle yoğun bakım şartlarında takip edilir ve solunum desteği gerekebilir. Sıvı dengesi, organ fonksiyonları ve genel yaşam bulguları sürekli izlenir. Hastalığın seyri hızlı olabildiği için erken müdahale, hayatta kalma ihtimalini artıran en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilir.

HANTAVİRÜS ÖLDÜRÜR MÜ?

Hantavirüs, nadir görülmesine rağmen yüksek ölüm riski taşıyan ciddi bir enfeksiyondur. Özellikle akciğer tutulumu ile seyreden vakalarda ölüm oranı bazı türlerde yüzde 30 ila 40 seviyelerine kadar çıkabilmektedir. Hastalığın hızlı ilerlemesi, tanı ve tedavide zamanla yarışılmasına neden olur. Bu nedenle hantavirüs, dünya genelinde dikkatle izlenen zoonotik hastalıklar arasında yer almaktadır. Atlantik’teki kruvaziyer vakasında yaşanan ölümler de bu riskin pratikte ne kadar ciddi olabileceğini bir kez daha göstermiştir.