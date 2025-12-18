Haberler

Hangi ünlülere uyuşturucu operasyonu yapıldı? 18 Aralık hangi ünlüler uyuşturucudan gözaltına alındı? Gözaltına alınan ünlülerin isim listesi!

İstanbul'da gerçekleştirilen kapsamlı uyuşturucu operasyonu, Türkiye magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Hangi ünlülere uyuşturucu operasyonu yapıldı? 18 Aralık hangi ünlüler uyuşturucudan gözaltına alındı? Gözaltına alınan ünlülerin isim listesi haberimizde!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında, kamuoyunda tanınan isimlerin de yer aldığı geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Hangi ünlülere uyuşturucu operasyonu yapıldı? 18 Aralık hangi ünlüler uyuşturucudan gözaltına alındı?

HANGİ ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPILDI?

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler, sanat ve sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı kişilerden oluşuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan işlemler doğrultusunda haklarında gözaltı kararı bulunan 10 isim şu şekilde açıklandı:

Aleyna Tilki

İrem Sak

Melisa Döngel

Yusuf Güney

Danla Bilic

Cihan Şengüzel

Şevval Şahin

Şeyma Subaşı

Mert Vidinli

Mümine Senna Yıldız

Bu isimler hakkında yürütülen işlemlerin tamamının, devam eden adli soruşturma kapsamında olduğu ve sürecin yargı makamlarınca titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

18 ARALIK HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltı kararları doğrultusunda İstanbul genelinde belirlenen 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından 4 ünlü isim fiilen gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan İsimler

Aleyna Tilki

Danla Bilic

İrem Sak

Mümine Senna Yıldız

Aranan ve Hakkında Yakalama Kararı Bulunan İsimler

Şevval Şahin

Şeyma Subaşı

Mert Vidinli

Adreslerinde Bulunamayan İsimler

Melisa Döngel

Yusuf Güney

Cihan Şengüzel

Yetkililer, adreslerinde bulunamayan ve yurt dışında oldukları tespit edilen şüphelilerle ilgili yakalama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

ALEYNA TİLKİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Şarkıcı Aleyna Tilki, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındığı bildirildi. Tilki hakkında yürütülen işlemlerin, soruşturmanın hukuki çerçevesi içinde devam ettiği ve adli sürecin sonucunun yargı makamlarınca belirleneceği vurgulandı.

İREM SAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Oyuncu İrem Sak da operasyon kapsamında gözaltına alınan ünlüler arasında bulunuyor. Sak hakkında yürütülen işlemler, diğer şüphelilerle aynı suçlama kapsamında ele alındı. Yetkililer, dosyada yer alan tüm şüpheliler için masumiyet karinesinin geçerli olduğunu ve sürecin devam ettiğini belirtti.

DANLA BİLİC NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri oldu. Bilic hakkında yapılan işlemlerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Danla Bilic'in gözaltına alınma gerekçesi, soruşturma dosyasında yer alan "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" suçlamasıyla bağlantılı olarak açıklandı. Sürece ilişkin nihai değerlendirme ve kararın, adli merciler tarafından verileceği ifade edildi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
