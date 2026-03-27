Hangi belediye başkanları gözaltına alındı, neden? SON DAKİKA! Rüşvet ve yolsuzluktan gözaltına alının belediye başkanları hangileri, hangi partiden?

Gündem bir anda değişti, gözler belediyelere çevrildi. Sabah saatlerinde başlatılan operasyonlar sonrası “Hangi belediye başkanları gözaltına alındı, neden?” sorusu milyonların ortak merakı haline geldi. Özellikle Özkan Yalım ismi etrafında şekillenen rüşvet ve yolsuzluk iddiaları, siyasi kulisleri hareketlendirirken, operasyonların hangi partiye uzandığı da tartışma konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANGİ BELEDİYE BAŞKANLARI GÖZALTINA ALINDI?

Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı Özkan Yalım oldu. Uşak Belediye Başkanı olan Yalım, yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Marmaris’te gerçekleştirilen operasyonda ise Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve görevine devam ettiği belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANLARI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturmada rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi ciddi suçlamalar öne çıktı. İddialara göre belediye bütçesinin usulsüz kullanıldığı, bazı harcamaların temsil ve ağırlama gideri adı altında belediyeye fatura edildiği, belediye kadrolarının kişisel işletmelerde kullanıldığı ve mal varlığının başka bir kişi üzerine devredildiği ileri sürüldü. Ayrıca bazı kişilerin fiilen çalışmadan belediyede maaş aldığı ve belediye imkanlarının özel çıkarlar doğrultusunda kullanıldığı iddialar arasında yer aldı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Uşak merkezli operasyonda belediye başkanıyla birlikte toplam 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmanın farklı illere uzandığı ve eş zamanlı operasyonlarla çok sayıda şüpheliye ulaşıldığı aktarıldı. Marmaris’te yürütülen soruşturma kapsamında ise belediye içinde görev yapan yöneticiler, teknik personeller ve farklı meslek gruplarından kişiler dahil olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında belediye başkan yardımcısı, imar müdürü, mühendisler, zabıta yetkilileri ile çeşitli meslek gruplarından isimlerin bulunduğu ifade edildi. Operasyon sırasında bir belediye çalışanının rüşvet alırken suçüstü yakalandığı bilgisi de paylaşıldı.

OLAY NEDİR?

Uşak ve Marmaris’te eş zamanlı yürütülen soruşturmalar, belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarını gündeme taşıdı. Uşak’ta belediye yönetimine ilişkin mali suç iddiaları üzerine geniş çaplı bir operasyon düzenlenirken, Marmaris’te ise ruhsat ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapılarak maddi çıkar sağlandığı öne sürüldü. Her iki olay da kamu kaynaklarının kullanımı ve yerel yönetimlerdeki uygulamalara ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi ve soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek harcama yaptıkları ve bu harcamaların temsil / ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği, Yalım'ın yolsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılı içerisinde şoförü olarak çalışan Cihan Aras'a devrettiği, Yalım'ın gönül ilişkisi bulunan A.A isimli şahsı 2024 yılında yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak şahsın fiilen belediyede görev yapmadığı, kendisine ait olan Yalım Garden Tesislerinde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda çalışan olarak gösterildiği ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği, Yalım'ın iş insanı olan E.A.’dan belediyeye 10 adet araç istediği ancak E.A.'nın 3 adet araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A.'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon TL para cezası kesildiği yönündeki müşteki ve gizli tanık beyanları üzerine “Rüşvet”, “İrtikap” ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçları yönünden başlatılan soruşturmada müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili şahıslar arasında yoğun HTS ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğu, MASAK raporları kapsamında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin/mal varlığı alımlarının, nakit para yatırma/çekme işlemlerinin, yurtdışı şirketler/şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swift transferlerin bulunduğu, şüpheli şahısların gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu, tanık ve müşteki beyanlarının elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu tespit edildi."

MARMARİS BELEDİYESİ'NE DE OPERASYON: 13 GÖZALTI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Marmaris Belediyesinde görevli bazı personellerin otel, restoran ve işletmelerin yeni iskan ile ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat temin ettikleri iddiaları araştırıldı. Belediye içerisindeki bazı yöneticilerin, kendi belirledikleri personel üzerinden işlemleri yönlendirerek çıkar sağladıkları da öne sürüldü.

Yürütülen operasyon kapsamında gece saatlerinde İmar Müdürlüğü'nde görevli bir personel, 4 bin dolar rüşvet aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve Marmaris Belediyesi'ndeki ofislerinde eş zamanlı arama kararı çıkarıldı.