Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bankalardan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Maaşlara yapılan zamların ardından özel ve kamu bankaları müşteri kapma yarışına girerken, "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?" sorusu arama motorlarında zirveye yerleşti. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için promosyon tutarları bazı bankalarda ek ödüllerle birlikte 25.000 TL sınırını zorlamaya başladı.
Emekli maaş promosyonu kampanyalarında 2026 Nisan dönemi fırsatları resmen başladı! Bankalar, yeni emekli olanlar ve sözleşme süresi dolan vatandaşlar için kesenin ağzını açtı. Kullanıcıların en çok merak ettiği "Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?" sorusunun yanıtı, bankaların sunduğu otomatik fatura talimatı ve kredi kartı harcama sözleşmeleriyle birlikte her geçen gün değişiyor. Kamu bankalarının güncellediği taban fiyatların üzerine çıkan özel bankalar, nakit ödemenin yanı sıra chip-para ve ücretsiz EFT gibi avantajlar da sunuyor. İşte maaş aralıklarına göre banka banka güncel promosyon listesi ve başvuru rehberi...
EMEKLİ PROMOSYONLARINDA REKOR DÖNEMİ: NİSAN 2026 GÜNCEL BANKA LİSTESİ
Milyonlarca emekli için bankaların promosyon savaşı kızışıyor. Nisan 2026 itibarıyla bankalar, maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emeklilere 50 bin TL'ye varan dev nakit ödeme ve avantaj paketleri sunmaya başladı. Emekli maaş zammı sonrası iştahı kabaran bankalar, müşteri kapma yarışında kesenin ağzını sonuna kadar açtı. İşte TEB, ING ve Akbank'ın sunduğu en güncel promosyon detayları...
AKBANK'TAN 50 BİN TL’LİK DEV PAKET: HEM NAKİT HEM FAİZSİZ KREDİ
Akbank, 2026 Nisan ayı kampanyasıyla sektöre damga vurdu. 30 Nisan’a kadar geçerli olan yeni kampanya kapsamında emeklilere toplamda 50 bin TL’ye varan bir avantaj paketi sunuluyor. Paket içeriğinde 20 bin TL net nakit promosyonun yanı sıra, fatura ödeme talimatı başına 2 bin TL’ye varan (toplamda 10 bin TL) ek ödül bulunuyor. Ayrıca kredi kartı harcama avantajları ve yakınını getirenlere sunulan ödüllerle rakam 50 bin TL'ye ulaşıyor. Akbank ayrıca yeni emekli müşterilerine yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 50 bin TL kredi imkânı da sağlıyor.
ING TÜRKİYE'DE TOPLAM PROMOSYON 32 BİN TL'YE ÇIKTI
Maaşını ING’ye taşıyan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için cazip seçenekler devam ediyor. ING, ek koşulsuz olarak maaş tutarına göre 15 bin TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ancak farklı ek koşulların (otomatik fatura, kredi kartı kullanımı vb.) yerine getirilmesi durumunda bu rakam toplamda 32 bin TL’ye kadar yükseliyor. ING, sunduğu bu yüksek rakamla 2026 yılının en iddialı bankaları arasında yer alıyor.
TEB EMEKLİ KAMPANYASI: 21 BİN TL'LİK NAKİT DESTEĞİ
Türk Ekonomi Bankası (TEB), emekli maaşını 36 ay boyunca kendisinden almayı taahhüt eden müşterilerine özel bir paket hazırladı. TEB’in güncel kampanyasına göre, emekliler 12 bin TL’ye varan ana promosyon ödemesinin üzerine, belirli şartlarla 9 bin TL ek promosyon daha alabiliyor. Böylece TEB müşterilerinin kazanacağı toplam tutar 21 bin TL seviyesine ulaşıyor.
