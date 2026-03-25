İstanbul'da gece saatlerinde düzenlenen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu sırasında ünlü oyuncu ve model Hande Erçel de gözaltına alındı. Peki, Hande Erçel neden gözaltına alındı? Hande Erçel kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

HANDE ERÇEL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul'da gece saatlerinde düzenlenen eş zamanlı bir uyuşturucu operasyonu kapsamında birçok ünlü isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma; "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma", "kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma", "uyuşturucu kullanımı" ve "fuhşa teşvik ve aracılık" gibi farklı suç başlıklarını kapsıyor.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 farklı adrese baskın düzenleyerek 14 şüpheliyi gözaltına aldı. İki kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı verilen ünlü isimler arasında Hande Erçel de yer aldı.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Balıkesir, Bandırma'da doğan Türk oyuncu ve modeldir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

2014 yılında Show TV'de yayımlanan ve beş bölüm süren "Çılgın Dershane Üniversitede" dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Hande Erçel, Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Berrin Keklikler ve Okan Karacan gibi isimlerle birlikte rol aldı. Aynı yıl içinde "Hayat Ağacı" adlı dizide Selin Karahanlı karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk ve Kenan Bal gibi isimlerle çalıştı.

2015 yılında Azerbaycan'da düzenlenen Miss Civilization of the World yarışmasına katılarak ikinci oldu. Bu deneyim, Hande Erçel'in hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda tanınmasını sağladı.

HANDE ERÇEL KAÇ YAŞINDA?

24 Kasım 1993 doğumlu olan Hande Erçel, 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

HANDE ERÇEL NERELİ?

Hande Erçel, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul'da sürdürse de memleketi Bandırma, oyuncunun kökeni ve yaşamındaki kültürel bağ açısından önem taşımaktadır.