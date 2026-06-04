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Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı

Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı
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Türk sporunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka'da başkanlık krizi yaşanıyor. 114 yıllık kulüpte, 647 milyon lirayı aşan borç yükü nedeniyle seçim öncesinde başkan adayı çıkmadı.

  • Karşıyaka Spor Kulübü'nün 11 Haziran'daki seçimli genel kurulunda başkan adayı çıkmadı.
  • Kulübün borcu, faizlerle birlikte yaklaşık 1,1 milyar TL'ye ulaştı.
  • Kulübün 413 milyon TL vergi ve 312 milyon TL SGK borcu bulunuyor.

Türk sporunun en köklü kulüpleri arasında yer alan Karşıyaka'da seçim öncesi yaşanan gelişme camiada endişe yarattı. Yeşil-kırmızılı kulüpte, 11 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurul öncesinde başkanlığa aday olan herhangi bir isim çıkmadı.

BAŞKANLIK KOLTUĞU BOŞ KALDI

Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulunda mevcut yönetim ibra edilirken, gözler seçimli kongreye çevrilmişti. Ancak 7 Nisan'da yapılan son kongrede de aday çıkmaması nedeniyle seçim maddesi ertelenmişti. Yeni kongre öncesinde de tablo değişmedi.

BORÇ YÜKÜ KULÜBÜ ÇIKMAZA SOKTU

Karşıyaka'da başkan adayının çıkmamasındaki en büyük nedenin kulübün ağır mali tablosu olduğu belirtiliyor. Mali kongrede açıklanan verilere göre kulübün borcu, devam eden bazı dava ve dosyalar hariç 647 milyon 260 bin TL seviyesine ulaştı. Faiz yükleri de eklendiğinde toplam borcun yaklaşık 1,1 milyar TL'ye çıktığı ifade edildi.

KAMU BORÇLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Karşıyaka'nın 413 milyon TL vergi ve 312 milyon TL SGK borcu bulunduğu açıklandı. Kamu borçlarının toplamı faizlerle birlikte 725 milyon TL seviyesine ulaşırken, kulübün yeni bir yapılandırma beklentisi içinde olduğu kaydedildi.

1,2 MİLYON TL BULUNAMAYINCA YAPILANDIRMA BOZULDU

2023 yılında vergi ve SGK borçlarını yeniden yapılandıran Karşıyaka, geçen yaz taksit ödemelerinden birini gerçekleştiremeyince avantajını kaybetti. Yönetimin göreve geldiği ilk hafta gerekli 1,2 milyon TL'nin bulunamaması nedeniyle yapılandırmanın bozulduğu ve faiz yükünün yeniden devreye girdiği belirtildi.

TARİHİNİN EN ZOR DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR

Futbol, basketbol ve birçok branşta önemli başarılar elde eden 114 yıllık Karşıyaka'nın, tarihinin en zorlu mali süreçlerinden birinden geçtiği ifade ediliyor. Kulübün geleceği açısından gözler 11 Haziran'da yapılacak kongreye çevrildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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