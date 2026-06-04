Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu

Real Madrid başkanlığına aday olan Enrique Riquelme, canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Riquelme, Erling Haaland ve Rodri'yi takıma kazandıracağını öne sürdü.

BAŞKAN ADAYINDAN ÇILGIN TEKLİF! HAALAND TRANSFERİNİ CANLI YAYINDA DUYURDU

Real Madrid'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kulüp Başkanı Florentino Perez'e rakip olarak seçim yarışına giren Enrique Riquelme, canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

"HAALAND'I TRANSFER EDECEĞİM"

Canlı yayında konuşan Riquelme, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olan Erling Haaland'ı Real Madrid'e transfer edeceğini söyledi. Açıklamasının ardından üzerinde Haaland'ın adının yazılı olduğu formayı gösteren başkan adayı, transfer konusunda oldukça iddialı konuştu.

NOTER TASDİKLİ BELGEYLE KAMERALARIN KARŞISINA ÇIKTI

Alicante'li iş insanı Enrique Riquelme, röportaja Haaland isminin yer aldığı forma ve transferle ilgili noter tasdikli olduğunu belirttiği belgelerle katıldı. Bu görüntüler İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

RODRI'Yİ DE DUYURDU

Riquelme, yalnızca Haaland ile yetinmedi. Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri'yi de kadroya katacağını açıklayan başkan adayı, seçimi kazanması halinde Real Madrid'in kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendireceğini savundu.

"OLMAZSA 100 BİN ÜYENİN AİDATINI BEN ÖDERİM"

İddialı açıklamalarına devam eden Riquelme, "Eğer Erling Haaland ve Rodri benimle birlikte Real Madrid'e gelmezse, kulübün 100 bin üyesinin aidatlarının tamamını ben ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

RAUL VE HIERRO'YA DA GÖREV VERECEK

Başkan adayı ayrıca Real Madrid efsaneleri Raul ve Fernando Hierro için de planlarını açıkladı. Riquelme, Raul'u sportif direktör, Fernando Hierro'yu ise kulübün altyapı organizasyonu La Fabrica'nın başına getireceğini söyledi.