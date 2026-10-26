Handan Hemşire kimdir? Handan Kaya kimdir, kızı Tansu kimdir, Handan Hemşire olayı nedir?

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Handan Hemşire olayı, yıllar sonra yeniden merak edilmeye başlandı. Çevresinde Handan Kaya adıyla tanınan kişinin ölümünün ardından kimliğine ilişkin ortaya çıkan bilgiler ve büyüttüğü Tansu'nun biyolojik ailesine yönelik araştırmalar, olayın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı. Handan Kaya'nın yaşam öyküsü, gerçek kimliği ve Tansu'nun ailesine ilişkin gelişmeler yeniden araştırılıyor.

HANDAN HEMŞİRE KİMDİR?

Handan Hemşire olarak tanınan kişi, İstanbul'da yaşadığı ve hemşirelik yaptığı belirtilen Handan Kaya'dır. 2017 yılında hayatını kaybeden Kaya'nın kimliği ve geçmişi, ölümünün ardından ortaya çıkan bilgilerle gündeme geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan olayda, Handan Kaya'nın kullandığı kimlik bilgileri ile geçmişine ilişkin çarpıcı ayrıntılar paylaşıldı. Resmî kayıtlarda Şükran Aktaş adıyla yer alan kişinin, doğumda Nail Çakır adıyla kaydedildiği bilgisi gündeme geldi.

Handan Hemşire dosyasının bir diğer önemli bölümünü ise Kaya'nın kızı olarak büyüttüğü Tansu'nun biyolojik ailesinin araştırılması oluşturdu. Tansu'nun geçmişine ilişkin soruların yanıtlanması amacıyla yürütülen araştırmalar, yıllar önce hastanede yaşanan bir kayıp bebek olayıyla bağlantılı iddiaları da gündeme taşıdı.

HANDAN KAYA KİMDİR?

Handan Kaya, kamuoyunda Handan Hemşire adıyla bilinen ve hayatı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan kişidir. Kaya, çevresinde hemşire olarak tanınıyordu. 2017 yılında hayatını kaybetmesinin ardından kimliği ve geçmişiyle ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı.

Olayda Handan Kaya, Şükran Aktaş ve Nail Çakır isimleri öne çıktı. Programda paylaşılan bilgilerde, Handan Kaya'nın Şükran Aktaş adına düzenlenmiş kimliği kullandığı ve doğumda Nail Çakır adıyla kaydedildiği belirtildi.

Kaya'nın geçmişine ilişkin bu bilgilerin yanı sıra, Tansu'nun biyolojik ailesine yönelik araştırmalar da dosyanın önemli bir parçası oldu. Bu nedenle Handan Kaya'nın hayatı, yalnızca kimlik meselesiyle değil, Tansu'nun geçmişi ve ailesine ilişkin sorularla da gündeme geldi.

HANDAN HEMŞİRE OLAYI NEDİR?

Handan Hemşire olayı, 2017 yılında Handan Kaya'nın ölümünün ardından kimliğine ilişkin ortaya çıkan bilgilerle gündeme geldi. Olay, daha sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı.

Programda, Handan Kaya'nın geçmişte kullandığı kimlik bilgileri ve ailesiyle ilgili bilinmeyenler araştırıldı. Bu süreçte Tansu'nun biyolojik annesinin kim olduğu ve yıllar önce hastanede kaybolan bir bebekle bağlantısının bulunup bulunmadığı da gündeme geldi.

Dosyada öne çıkan iddialardan biri, Tansu'nun 1994 yılında hastaneden kaybolduğu belirtilen kız bebek olabileceğiydi. Yapılan araştırmalar sonucunda Tansu'nun biyolojik annesiyle bağlantısı ortaya konuldu.

Handan Hemşire olayı, kimlik bilgilerinin araştırılması ve Tansu'nun biyolojik ailesine kavuşmasıyla Türkiye'nin gündeminde yer aldı. Olayın farklı yönleri, yıllar sonra Handan Kaya'nın hayatından esinlenen dizi projesiyle de yeniden merak konusu oldu.

HANDAN HEMŞİRE'NİN GERÇEK ADI NEYDİ?

Handan Hemşire olayı kapsamında gündeme gelen bilgilere göre, çevresinde Handan Kaya olarak tanınan kişinin resmî kayıtlarda Şükran Aktaş adıyla yer aldığı, doğumda ise Nail Çakır adıyla kaydedildiği belirtildi.

HANDAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ayta Sözeri'nin başrolünde yer aldığı Handan dizisinin yayın tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Yapımın izleyiciyle buluşacağı tarih ve yayın takvimiyle ilgili kesinleşmiş bir duyuru bulunmuyor.

HANDAN DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Handan dizisinin Türkiye'de hangi televizyon kanalında veya dijital platformda yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Yapım, uluslararası dağıtım şirketi Inter Medya'nın kataloğunda yer alıyor. Ancak bu durum, dizinin belirli bir dijital platformda yayınlanacağı anlamına gelmiyor.

HANDAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Handan dizisinin başrolünde Ayta Sözeri bulunuyor. Açıklanan oyuncu kadrosunda Asude Kalebek, Yağızcan Konyalı, Murat Kılıç, Sedef Avcı ve Nursel Köse de yer alıyor.

Dizinin açıklanan oyuncu ve karakter bilgileri şöyle:

Ayta Sözeri: Handan

Asude Kalebek: Tansu

Yağızcan Konyalı: Handan'ın gençliği

Murat Kılıç

Sedef Avcı

Nursel Köse

HANDAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Handan dizisi, ölümünün ardından geçmişine ilişkin sırlar ortaya çıkan Handan Kaya'nın yaşam öyküsünden esinleniyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelen olay, kimlik bilgileri ve aile ilişkileri etrafında şekilleniyor.

Yapımda, çevresinde Handan Kaya adıyla tanınan kişinin geçmişine ilişkin gerçeklerin ortaya çıkması ve ailesinin bu gelişmelerle yüzleşmesi konu ediliyor. Hikâyenin merkezinde Handan'ın yaşamı ve geçmişiyle bağlantılı sırlar bulunuyor.

HANDAN DİZİSİ KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Handan dizisinin toplam 8 bölüm olarak planlandığı bildirildi. Bölümlerin yaklaşık 40 dakika sürmesi öngörülüyor. Dizinin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlenirken senaryo ekibinde Eray Yasin Işık, Ezgi Keskin, Tansu Ayaz ve Gülsün Öz yer alıyor.

Yapımın yayın tarihi ve Türkiye'deki yayın platformu ise henüz açıklanmadı.

HANDAN DİZİSİ GERÇEK BİR HİKÂYE Mİ?

Handan dizisi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Handan Kaya'nın yaşam öyküsünden esinleniyor. Handan Kaya'nın ölümünün ardından ortaya çıkan kimlik bilgileri ve ailesiyle ilgili gelişmeler, dizinin temel hikâyesini oluşturuyor.