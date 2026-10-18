Hamzabeyli Sınır Kapısı açıldı mı, Hamzabeyli Sınır Kapısı nerede, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan hangi ülkeye gidiliyor?

Hamzabeyli Sınır Kapısı nerede sorusunun yanıtı, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kara kapılarında saklı. Edirne'de bulunan ve Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli, karşı taraftaki Lesovo Sınır Kapısı ile birlikte Avrupa Birliği'ne yönelik ihracatın en yoğun güzergâhlarından birini oluşturuyor. Günde ortalama 730 TIR'ın çıkış yaptığı kapıda, Kapıkule'nin Bulgaristan tarafındaki modernizasyon çalışmalarının da etkisiyle yoğunluk her geçen gün artıyor. Hamzabeyli'de kuyruk neden uzuyor? Tüm detaylar haberimizde…

HAMZABEYLİ SINIR KAPISI AÇILDI MI?

Hamzabeyli Sınır Kapısı kapalı değil; geçişler devam ediyor. Ancak son günlerde kapıda yaşanan yoğunluk nedeniyle TIR kuyruğunun uzunluğu 30 kilometreyi aştı. Şoförlerin aktardığına göre sorun, Bulgaristan tarafındaki işlemlerin yoğunluğa yanıt verecek hızda ilerlememesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle kapıya ulaşmak isteyen TIR'lar saatlerce, hatta günlerce sırada bekliyor.

HAMZABEYLİ SINIR KAPISI NEREDE?

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, Türkiye-Bulgaristan sınırında yer alıyor. Kapının Bulgaristan tarafındaki karşılığı ise Lesovo Sınır Kapısı. Edirne'de bulunan Kapıkule ile birlikte Hamzabeyli, Türkiye'den Bulgaristan'a ve oradan Avrupa'ya uzanan karayolu taşımacılığının en önemli geçiş noktaları arasında gösteriliyor.

HAMZABEYLİ SINIR KAPISI'NDAN HANGİ ÜLKEYE GİDİLİYOR?

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yapılıyor. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği üyesi olması nedeniyle kapı, Türk ihraç ürünlerinin AB pazarına ulaşmasında kritik bir rol üstleniyor. Kapıdan geçen TIR'lar Bulgaristan üzerinden Romanya, Macaristan, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine yük taşıyor.

HAMZABEYLİ'DE KUYRUK NEDEN UZUYOR?

TIR şoförlerine göre kuyrukların temel nedeni, Bulgaristan tarafının yoğun trafiğe yetişememesi. Uzmanlar da yaşanan yığılmanın önemli nedenlerinden biri olarak Kapıkule'nin Bulgaristan tarafında sürdürülen modernizasyon çalışmalarını gösteriyor. Bu çalışmalar nedeniyle Kapıkule'den yapılması gereken geçişlerin bir kısmının Hamzabeyli'ye kaydığı, bunun da trafiğin yönetimini zorlaştırdığı belirtiliyor. Şoförler ayrıca Bulgaristan tarafında pasaport kontrolünün tek görevli tarafından yapıldığını öne sürüyor.

HAMZABEYLİ'DEN GÜNDE KAÇ TIR GEÇİYOR?

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan günde ortalama 730 TIR çıkış yapıyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin (UND) verilerine göre Hamzabeyli - Lesovo hattında günlük ortalama bin 100 araçlık TIR sirkülasyonu yaşanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın kara sınır kapısı istatistiklerine göre ise 2026'nın ilk dokuz ayında Hamzabeyli'den toplam 665 bin 897 araç giriş ve çıkış yaptı.

TIR ŞOFÖRLERİ İSYAN ETTİ

Kuyrukta bekleyen TIR şoförleri, yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Sıraya bir gün önce girdiğini anlatan şoför Sait Özkan, kapıya hâlâ 20 kilometre mesafede olduklarını ve ne kadar daha bekleyeceklerinin belli olmadığını söyledi. Özkan, yol üzerinde tuvalet bulunmadığını, yiyeceklerinin tükenmek üzere olduğunu ve iki ülkenin yetkililerinin sorumluluğu birbirine attığını anlattı. Şoförler ayrıca bekleme sırasında düzensiz göçmenlerin gece araçlara gizlice girmeye çalıştığını, bu nedenle sırayla nöbet tutmak zorunda kaldıklarını belirtti. On saattir kuyrukta olduğunu söyleyen şoför Ercan Ulus ise bu sürede yalnızca 3 kilometre ilerleyebildiklerini ifade ederek Bulgaristan tarafında işlemlerin hızlandırılması çağrısında bulundu.

SCHENGEN'DEKİ 90 GÜN SINIRI DA SORUN YARATIYOR

Türk TIR şoförleri, sınır kapısındaki uzun kuyrukların yanı sıra Schengen Bölgesi'nde uygulanan kalış süresi kısıtlamasıyla da mücadele ediyor. Schengen kurallarına göre şoförler, herhangi bir 180 günlük dönem içinde bölgede en fazla 90 gün kalabiliyor. Bu kısıtlama, Avrupa'ya düzenli sefer yapan şoförlerin çalışma süresini sınırlandırırken, kapılarda yaşanan uzun beklemeler de taşımacılık sektörünün maliyetlerini artırıyor.