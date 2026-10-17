Hamdi Akın kimdir, oğlu Selim Akın kimdir? Hamdi Akın ne iş yapıyor, serveti ne kadar, kaç yaşında, nereli, eşi kim?

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Türkiye iş dünyasının tanınan isimlerinden Hamdi Akın, Akfen Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak uzun yıllardır farklı sektörlerdeki faaliyetleriyle öne çıkıyor. İnşaat alanında başlayan iş hayatını enerji, ulaşım, liman işletmeciliği ve gayrimenkul yatırımlarıyla genişleten Hamdi Akın kimdir, oğlu Selim Akın kimdir? Hamdi Akın ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?

HAMDİ AKIN KİMDİR?

Hamdi Akın, Türk iş dünyasında inşaat, enerji, ulaşım, liman işletmeciliği ve gayrimenkul alanlarındaki yatırımlarıyla tanınan iş insanıdır. Akfen Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Akın, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin kuruluşunda, yönetiminde ve yatırım süreçlerinde görev almıştır. Akfen Holding'in resmi biyografisinde, şirketin 1976 yılında Hamdi Akın tarafından kurulduğu belirtilmektedir.

Hamdi Akın'ın eğitim hayatı Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlanmıştır. İş hayatına üniversite yıllarında su ve yakıt tankı üretimiyle başlayan Akın, daha sonra inşaat malzemeleri ticaretine yönelmiştir. Bu başlangıç, ilerleyen yıllarda farklı sektörlere yayılan şirket faaliyetlerinin ilk aşamalarından biri olmuştur.

Akın'ın iş dünyasındaki kariyerinde önemli dönüm noktalarından biri, 1997 yılında Tepe Grubu ile ortaklık kurarak TAV markasının temellerini atmasıdır. Havacılık alanındaki bu girişimin ardından farklı altyapı ve yatırım projelerinde de görev alan Akın, 2007-2024 yılları arasında Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Hamdi Akın'ın faaliyetleri şirket yönetimiyle sınırlı kalmamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 2000-2002 yılları arasında asbaşkanlık yapmış, 1998-2000 döneminde Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın (TİKAV) kurucu üyesi ve onursal başkanı olarak tanınmaktadır.

HAMDİ AKIN'IN OĞLU SELİM AKIN KİMDİR?

Selim Akın, Hamdi Akın'ın oğlu ve Akfen Holding'in üst yönetiminde görev yapan iş insanıdır. Akfen Holding'in resmi internet sitesindeki bilgilere göre Selim Akın, 2020 yılından bu yana holdingin CEO'su olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Selim Akın, grup şirketlerinde de yöneticilik sorumlulukları üstlenmektedir.

Selim Akın, 2006 yılında İngiltere'deki Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı yıl Türkiye'ye dönerek Akfen Holding'in muhasebe departmanında çalışmaya başlamıştır. Daha sonraki dönemde şirketin proje geliştirme ve finansman departmanlarında görev alarak holding bünyesindeki farklı süreçlerde yer almıştır.

Selim Akın'ın görev aldığı projeler arasında araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi ve finansmanı, Mersin Limanı'nın özelleştirilmesi ve finansmanı ile Akfen Holding'in halka arzı ve tahvil ihracı bulunmaktadır. Şirketin resmi biyografisinde, Selim Akın'ın Akfen İnşaat ve Turizm A.Ş. ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) yönetimlerinde de görev yaptığı belirtilmektedir.

HAMDİ AKIN NE İŞ YAPIYOR?

Hamdi Akın, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan ve farklı sektörlerdeki yatırımların yönetiminde sorumluluk üstlenen bir iş insanıdır. Akfen Holding'in resmi biyografisine göre Akın, holdingin yanı sıra Akfen Yenilenebilir Enerji ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akfen GYO) yönetim kurulu başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

Akfen Holding'in faaliyet alanları altyapı ve üstyapı inşaatı, deniz limanı işletmeciliği, deniz ulaşımı, su dağıtımı, atık su hizmetleri, enerji ve gayrimenkul yatırımlarını kapsamaktadır. Holding, bu sektörlerde faaliyet gösteren bağlı ortaklık ve iştirakleri aracılığıyla yatırımlarını yönetmekte ve koordine etmektedir.

Hamdi Akın'ın iş hayatındaki başlıca faaliyet alanları şu şekilde sıralanabilir:

İnşaat ve altyapı: Akın'ın üniversite yıllarında başlayan üretim ve ticaret faaliyetleri, ilerleyen dönemde inşaat ve altyapı yatırımlarına uzanmıştır.

Havacılık ve ulaşım: 1997 yılında Tepe Grubu ile birlikte TAV markasının temellerini atmış, 2017 yılına kadar TAV'da yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır.

Liman işletmeciliği: 2007-2024 yılları arasında Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Enerji: Akfen Yenilenebilir Enerji'nin yönetim kurulu başkanlığını sürdürmektedir.

Gayrimenkul: Akfen GYO Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Şirket yönetimlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da görev alan Hamdi Akın, TÜGİAD'ın 1998-2000 yılları arasındaki başkanlığını yürütmüş ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde asbaşkanlık yapmıştır. TİKAV'ın kurucu üyesi ve onursal başkanı olarak da görev almıştır.

Akın'ın mesleki faaliyetleri, kurucusu olduğu holdingin farklı iş kollarına yayılması ve çeşitli şirketlerde yönetim sorumlulukları üstlenmesiyle şekillenmiştir. Günümüzde de Akfen Holding ve ilgili grup şirketlerindeki yönetim kurulu başkanlığı görevleri, iş hayatının temel unsurları arasında yer almaktadır.

HAMDİ AKIN KAÇ YAŞINDA?

Hamdi Akın, 17 Ağustos 1954 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 72 yaşındadır.

HAMDİ AKIN NERELİ?

Hamdi Akın, İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babasının işleri nedeniyle altı yaşındayken ailesiyle birlikte Ankara'ya taşınmıştır. Eğitim hayatını Ankara'da sürdüren Akın, lise öğrenimini Mustafa Kemal Lisesi'nde tamamlamıştır.

HAMDİ AKIN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Hamdi Akın'ın evlilik hayatına ilişkin biyografi kaynaklarında iki evlilik yaptığı belirtilmektedir. Aktarılan bilgilere göre Akın, 1980 yılında ilk evliliğini yapmış ve ilk eşini 1990 yılında kaybetmiştir. Bu evlilikten Selim Akın ve Pelin Akın Özalp adlarında iki çocuğu dünyaya gelmiştir.

Biyografi kaynaklarında Hamdi Akın'ın 1999 yılında ikinci evliliğini yaptığı, bu evliliğin 2012 yılında boşanmayla sona erdiği ve bu evlilikten bir kızının olduğu bilgisi de yer almaktadır.

HAMDİ AKIN'IN SERVETİ NE KADAR?

Hamdi Akın'ın servetine ilişkin verilen bilgilere göre Forbes'un 2025 Türkiye milyarderler listesinde Akın, 1,7 milyar dolarlık servetiyle 17. sırada yer almıştır.