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Hamas'ın yeni lideri kim oldu? Halil el-Hayye kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hamas'ın yeni lideri kim oldu? Halil el-Hayye kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Hamas'ta yaşanan son gelişmeler dünya kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, örgütün yeni liderine ilişkin iddialar da yakından takip ediliyor. Özellikle "Hamas'ın yeni lideri kim oldu?", "Halil el-Hayye kimdir?", "Kaç yaşında, nereli?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Hamas'ın yeni lideri kim oldu? Halil el-Hayye kimdir, kaç yaşında, nereli?

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından Hamas'ın yeni liderine ilişkin iddialar uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gündemde öne çıkan isimlerden Halil el-Hayye hakkında, "Kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Hamas'ın yeni lideri mi oldu?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Halil el-Hayye'nin hayatı, siyasi geçmişi ve Hamas'taki son gelişmelere ilişkin merak edilen detaylar...

HAMAS'IN YENİ LİDERİ KİM OLDU?

Hamas'ın yeni siyasi lideri Halil el-Hayye olarak belirlendi. El-Hayye, daha önce örgütün müzakere heyetlerinde ve üst düzey siyasi kadrolarında yer alan önemli bir isimdi.

GEÇİCİ HEYETTEN YENİ LİDERE GEÇİŞ

Yaşanan bu iki büyük kaybın ardından Hamas'ın sevk ve idaresi geçici bir heyete devredilmişti. Yahya Sinvar'ın katledildiği tarihten bu yana geçici heyet tarafından yürütülen yönetim süreci tamamlandı ve örgütün yeni lideri netleşti. Yapılan açıklamaya göre Hamas'ın yeni lideri Halil El-Hayye oldu.

HALİL EL-HAYYA KİMDİR?

1960 yılında Gazze Şeridi'nde doğan Halil el-Hayya, Hamas'ın 1987'de kurulmasından bu yana hareketin önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

İsmail Haniye'nin Tahran'da, Yahya Sinvar'ın Gazze'de ve askeri kanadın komutanı Muhammed Deif'in geçen yıl öldürülmesinin ardından örgüt içindeki etkisi artan el-Hayya, son dönemde Hamas'ın en önemli siyasi figürlerinden biri olarak öne çıkıyordu

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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