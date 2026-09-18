Hamal dizisi ne zaman başlıyor, Hamal hangi kanalda yayınlanacak?

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Televizyon ekranlarının yeni yapımlarından biri olmaya hazırlanan Hamal dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizinin ne zaman başlayacağını ve Hamal'ın hangi kanalda yayınlanacağını merak eden izleyiciler, yayın tarihi, kanalı ve yeni bölüm detaylarını araştırıyor.

HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HAMAL HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

ATV'nin yeni sezon yapımları arasında yer alan Hamal dizisi için geri sayım sürüyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in yer aldığı yapımın ne zaman izleyici karşısına çıkacağı merak edilirken, dizinin yayın günü ve kanalı da araştırılıyor. Peki Hamal dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte diziyle ilgili şu ana kadar bilinen detaylar...

HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hamal dizisinin kesin yayın tarihi henüz ATV tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak dizinin hazırlık süreci ve çekim takvimi, yapımın Ekim 2026 içerisinde ekranlara gelmesinin planlandığını gösteriyor.

Eylül 2026 itibarıyla okuma provalarının tamamlandığı ve çekim aşamasına geçildiği belirtilirken, kurgu çalışmalarının ardından dizinin ekim ayının ilk haftalarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Bu nedenle şu aşamada kesin bir gün vermek mümkün değil.

HAMAL DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Dizinin hangi gün ekrana geleceği de henüz resmi olarak duyurulmadı. ATV'nin yeni sezon yayın planında haftanın büyük bölümünün dolu olması nedeniyle cuma akşamı ihtimali öne çıkıyor.

Kanalın yayın akışında yaşanabilecek değişiklikler, Hamal dizisinin yayın gününü de değiştirebilir. Bu nedenle cuma günü ihtimali bulunsa da resmi açıklama gelmeden kesin yayın günü olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

HAMAL DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hamal dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak. Yeni sezonun dikkat çeken projelerinden biri olması beklenen yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikâyesiyle şimdiden merak uyandırdı.

Dizinin yapımını KYN Yapım üstleniyor. Yayın tarihi ve günüyle ilgili resmi duyurunun ise çekim ve kurgu sürecinin ilerlemesinin ardından yapılması bekleniyor.

HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Hamal dizisinin merkezinde, yıllardır Eminönü'nde hamallık yapan Kemal karakteri bulunuyor. Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Kemal, çevresindekilerin sıradan bir hamal olarak tanıdığı ancak geçmişinde büyük sırlar taşıyan bir karakter olarak hikâyenin merkezinde yer alıyor.

Geçmişte “Harputlu Kemal” adıyla tanınan karakter, yıllar önce işlediği büyük bir günahın izlerini taşırken geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Kemal'in hayatındaki önemli karakterlerden biri ise Hayat olacak.ğ

Fahriye Evcen'in canlandırdığı Hayat, farklı mekânlarda şarkı söyleyerek hayatını sürdüren ve karşılaştığı zorluklara rağmen mücadele etmeye devam eden bir kadın olarak izleyici karşısına çıkacak.