Hamal dizisi ne zaman başlıyor, Hamal hangi kanalda yayınlanacak?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hamal dizisi ne zaman başlıyor, Hamal hangi kanalda yayınlanacak? soruları, yeni diziyi takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Yayın tarihi ve kanalı merak edilen Hamal dizisinin oyuncu kadrosu, konusu ve ekranlara geleceği tarih gündemdeki yerini koruyor.
Televizyon ekranlarının yeni yapımlarından biri olmaya hazırlanan Hamal dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizinin ne zaman başlayacağını ve Hamal'ın hangi kanalda yayınlanacağını merak eden izleyiciler, yayın tarihi, kanalı ve yeni bölüm detaylarını araştırıyor.
HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HAMAL HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
ATV'nin yeni sezon yapımları arasında yer alan Hamal dizisi için geri sayım sürüyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in yer aldığı yapımın ne zaman izleyici karşısına çıkacağı merak edilirken, dizinin yayın günü ve kanalı da araştırılıyor. Peki Hamal dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte diziyle ilgili şu ana kadar bilinen detaylar...
HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hamal dizisinin kesin yayın tarihi henüz ATV tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak dizinin hazırlık süreci ve çekim takvimi, yapımın Ekim 2026 içerisinde ekranlara gelmesinin planlandığını gösteriyor.
Eylül 2026 itibarıyla okuma provalarının tamamlandığı ve çekim aşamasına geçildiği belirtilirken, kurgu çalışmalarının ardından dizinin ekim ayının ilk haftalarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Bu nedenle şu aşamada kesin bir gün vermek mümkün değil.
HAMAL DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?
Dizinin hangi gün ekrana geleceği de henüz resmi olarak duyurulmadı. ATV'nin yeni sezon yayın planında haftanın büyük bölümünün dolu olması nedeniyle cuma akşamı ihtimali öne çıkıyor.
Kanalın yayın akışında yaşanabilecek değişiklikler, Hamal dizisinin yayın gününü de değiştirebilir. Bu nedenle cuma günü ihtimali bulunsa da resmi açıklama gelmeden kesin yayın günü olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
HAMAL DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Hamal dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak. Yeni sezonun dikkat çeken projelerinden biri olması beklenen yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikâyesiyle şimdiden merak uyandırdı.
Dizinin yapımını KYN Yapım üstleniyor. Yayın tarihi ve günüyle ilgili resmi duyurunun ise çekim ve kurgu sürecinin ilerlemesinin ardından yapılması bekleniyor.
HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Hamal dizisinin merkezinde, yıllardır Eminönü'nde hamallık yapan Kemal karakteri bulunuyor. Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Kemal, çevresindekilerin sıradan bir hamal olarak tanıdığı ancak geçmişinde büyük sırlar taşıyan bir karakter olarak hikâyenin merkezinde yer alıyor.
Geçmişte “Harputlu Kemal” adıyla tanınan karakter, yıllar önce işlediği büyük bir günahın izlerini taşırken geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Kemal'in hayatındaki önemli karakterlerden biri ise Hayat olacak.ğ
Fahriye Evcen'in canlandırdığı Hayat, farklı mekânlarda şarkı söyleyerek hayatını sürdüren ve karşılaştığı zorluklara rağmen mücadele etmeye devam eden bir kadın olarak izleyici karşısına çıkacak.
HAMAL DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Hamal dizisi, deneyimli ve genç oyuncuları bir araya getiren geniş kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:
• Oktay Kaynarca – Hamal Kemal
• Fahriye Evcen – Hayat
• Caner Cindoruk – Egemen
• Erdal Özyağcılar – Derviş
• Burak Tozkoparan – Tekin
• Sarp Akkaya – Falke
• Yiğit Uçan – Esfender
• Yasemin Yazıcı – Hilal
• Zeynep Kankonde – Adile
• İpek Erdem – Afet
• Hakan Karsak – Bülbül
• Sera Kutlubey – Melez
• Fatih Yücebağ – İki Ton
• Onur Dilber – Mıhçı
• Elifnaz Altay – Neva
• İlayda Çevik – Ece
• Mine Teber – Gülizar
• Taylan Meydan – Ünlü Ünal
• Mine Sağyaşar – Rabia
• Kuzey Seyhan Kıskacıoğlu – Civan
• Berke Gündem – Araf
• Seda Akman – Sıla
• Zehra Yılmaz – Mine
• Sinan Cem Narinlik – Mert
• Eymen Erdurmaz – Kemal'in oğlu
HAMAL DİZİSİNİN BAŞROL OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin hikâyesinde özellikle Kemal ve Hayat karakterleri ön plana çıkıyor. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Kemal, Eminönü'nde hamallık yaparken geçmişinden kaçmaya çalışan bir adam olarak izleyici karşısına çıkıyor.
Fahriye Evcen'in hayat verdiği Hayat ise şarkı söyleyerek geçimini sağlayan, güçlü ve mücadeleci bir kadın karakter olarak hikâyede yer alıyor. Caner Cindoruk'un canlandırdığı Egemen de dizinin önemli karakterleri arasında bulunuyor.
HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Hamal dizisinin hazırlık sürecinde okuma provaları tamamlandı ve set çalışmalarına geçildi. Eylül 2026 itibarıyla çekim sürecinin başlaması, yapımın ekim ayında izleyiciyle buluşma ihtimalini güçlendiriyor.
Çekimlerin ardından kurgu ve son hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte ATV'nin dizinin kesin yayın tarihini duyurması bekleniyor.
HAMAL DİZİSİ EKİM 2026'DA BAŞLAYACAK MI?
Mevcut hazırlık ve çekim takvimine göre Ekim 2026, Hamal dizisinin ekrana gelmesi beklenen dönem olarak öne çıkıyor. Ancak ATV tarafından henüz resmi yayın tarihi açıklanmadığı için dizinin hangi gün başlayacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.
Özellikle ekim ayının ilk haftaları için beklenti oluşurken, kanalın yapacağı resmi açıklama yayın tarihini netleştirecek.
HAMAL DİZİSİ CUMA GÜNÜ MÜ YAYINLANACAK?
Hamal dizisinin yayın günü henüz kesinleşmedi. Ancak ATV'nin yeni sezon yayın planında haftanın diğer günlerinin dolu olması nedeniyle cuma akşamı seçeneği gündeme geliyor.
Bununla birlikte bu bilgi henüz resmi bir yayın programı olarak açıklanmış değil. ATV'nin yayın akışında yapacağı değişiklikler doğrultusunda dizinin günü farklılaşabilir.
HAMAL DİZİSİ KAÇ BÖLÜM OLACAK?
Hamal dizisinin kaç bölüm süreceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Dizinin bölüm sayısının ilerleyen dönemde yayın planı ve kanalın kararları doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.
HAMAL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Hamal dizisinin hikâyesinin önemli merkezlerinden biri Eminönü olarak öne çıkıyor. Dizide Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Kemal'in yıllardır Eminönü'nde hamallık yaptığı anlatılıyor.
Çekimlerin hangi semt ve mekanlarda gerçekleştirildiğine ilişkin tüm detaylar ise henüz paylaşılmış değil. Dizinin tanıtım görüntüleri ve setten gelecek yeni bilgilerle çekim mekanlarının daha net şekilde ortaya çıkması bekleniyor.