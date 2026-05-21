Haluk Levent, Eskişehir’de verdiği konserin ardından Ankara’ya giderken yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. AFAD yetkilileriyle gerçekleştireceği toplantıya katılmak üzere yola çıkan ünlü sanatçının, seyahat sırasında aniden fenalaştığı öğrenildi. Peki, Haluk Levent'in hastalığı nedir? Haluk Levent'e ne oldu? Detaylar...

HALUK LEVENT'İN HASTALIĞI NE?

Eskişehir’deki konser programını tamamladıktan sonra Ankara’ya doğru hareket eden Haluk Levent’in yolculuk sırasında rahatsızlandığı belirtildi. Hastanede yapılan ilk tetkiklerde ünlü sanatçının mide kanaması geçirdiği belirlendi. Uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen müdahalenin ardından Levent’in kontrol amaçlı yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

57 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin hastane kaynaklarından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, doktorların gerekli tüm tıbbi süreci titizlikle yürüttüğü ifade edildi. Hayati bulgularının yakından takip edildiği ve kanamanın kontrol altına alınmasına yönelik tedavinin sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan gelişmenin duyulmasının ardından çok sayıda sanatçı, sivil toplum temsilcisi ve AHBAP gönüllüsü hastaneye gelerek bilgi almaya çalıştı. Sosyal medya platformlarında da Haluk Levent için binlerce destek mesajı paylaşıldı.

HALUK LEVENT'E NE OLDU?

Edinilen bilgilere göre Haluk Levent, Eskişehir’de gerçekleştirdiği konser sonrası AFAD yetkilileriyle yapılacak toplantıya katılmak amacıyla Ankara’ya gitmek üzere yola çıktı. Yolculuk sırasında aniden rahatsızlanan sanatçı için sağlık ekiplerine haber verildi.

İlk müdahalenin ardından Ankara’daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne ulaştırılan Levent’in yapılan kontroller sonucunda mide kanaması geçirdiği tespit edildi. Bunun üzerine ünlü sanatçı, uzman doktorların gözetiminde yoğun bakım ünitesine alındı.

Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre tedavi süreci kontrollü şekilde devam ediyor. Sağlık ekibinin, olası riskleri önlemek amacıyla sanatçıyı gözlem altında tuttuğu öğrenildi. Konuyla ilgili resmi açıklamaların hastane yönetimi veya yakın çevresi tarafından yapılması bekleniyor.

MİDE KANAMASI NEDEN OLUR?

Mide kanaması, sindirim sistemi içerisinde meydana gelen ve acil müdahale gerektirebilen ciddi sağlık sorunları arasında yer alıyor. Uzmanlara göre mide iç yüzeyindeki tahriş, ülser, mide duvarında oluşan hasarlar veya bazı ilaçların uzun süreli kullanımı mide kanamasına yol açabiliyor.

Mide kanamasında görülebilecek belirtiler arasında ani halsizlik, baş dönmesi, mide ağrısı, kusma, tansiyon düşüklüğü ve bilinç bulanıklığı yer alabiliyor. Şiddetli vakalarda hastaların hızlı şekilde hastaneye ulaştırılması büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, özellikle yoğun stres, düzensiz beslenme, mide rahatsızlıkları geçmişi ve bazı kronik hastalıkların mide kanaması riskini artırabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle benzer belirtiler yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiği belirtiliyor.

Haluk Levent’in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, sanatçının tedavisinin uzman doktorlar gözetiminde sürdüğü bildiriliyor.