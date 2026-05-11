Türkiye’nin önde gelen haber kanallarından Halk TV’de gerçekleşen sunucu ayrılıkları gündemdeki yerini koruyor. Halk TV’den ayrılan sunucuların kimler olduğu ve bu ayrılıkların neden yaşandığı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde art arda gelen ayrılık haberleri, kanalın yayın politikası ve iç dinamiklerine dair çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.

HALK TV’DE PEŞ PEŞE AYRILIKLAR: SUNUCULAR NEDEN KANALDAN AYRILIYOR?

Halk TV’de son günlerde yaşanan sunucu ayrılıkları medya gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. “Halk TV’den kimler neden ayrıldı, Halk TV’den ayrılan sunucular kimler?” sorusu izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, kanalın ekran yüzlerinde dikkat çeken bir değişim süreci yaşanıyor. Peş peşe gelen istifa ve ayrılık haberleri, kanalın yayın kadrosunda önemli bir dönüşüme işaret ediyor.

REMZİYE DEMİRKOL’DAN VEDA MESAJI

Halk TV’de görev yapan Remziye Demirkol da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kanaldan ayrıldığını duyurdu. Demirkol, paylaşımında duygusal ifadeler kullanarak istifasını sabah saatlerinde verdiğini belirtti. “Yayını kapatırken Pazartesi günü görüşürüz demiştim ne yazık ki bu sözü tutamayacağım” diyen Demirkol, Halk TV’deki çalışma arkadaşlarına ve izleyicilere teşekkür ederek veda etti.

SOREL DAĞISTANLI VE SEDA SELEK AYRILIĞI

Ayrılık sürecinin dikkat çeken isimlerinden biri de Sorel Dağıstanlı oldu. Daha önce Seda Selek’in Halk TV’den ayrıldığını duyurmasıyla başlayan süreçte Dağıstanlı, sosyal medya paylaşımı nedeniyle kanaldan ayrıldığını açıkladı. Selek ise sunduğu programın sonunda ayrılık kararını açıklamış ve “Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var” ifadelerini kullanmıştı.

HALK TV’DE GERİLİM İDDİALARI VE MAHİROĞLU AÇIKLAMASI

Ayrılıkların ardından Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun açıklamaları da tartışma yarattı. Mahiroğlu, kendisine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak farklı değerlendirmelerde bulundu. Açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı gazeteciler bu sözlere tepki gösterdi. Sorel Dağıstanlı ise Mahiroğlu’nun açıklamalarına karşılık vererek iddiaları reddetti ve sürecin farklı boyutlarına dikkat çekti.

BUKET GÜLER OZAN VE GÖZDE ŞEKER DE KADRODAN AYRILDI

Halk TV’de yaşanan ayrılık dalgası Buket Güler Ozan ve Gözde Şeker ile devam etti. Ozan, yaşanan gelişmelerin ardından kanaldan ayrıldığını açıklarken, Gözde Şeker ise ana haber bülteninde yaptığı duyuruda son yayın tarihini paylaştı. Bu gelişmelerle birlikte Halk TV’nin ekran kadrosunda dikkat çekici bir değişim yaşanmış oldu.

Halk TV’den ayrılan sunucular:

Remziye Demirkol

Sorel Dağıstanlı

Seda Selek

Buket Güler Ozan

Gözde Şeker