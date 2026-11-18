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Halil Umut Meler İzmirli. 1 Ağustos 1986'da İzmir'de doğan FIFA kokartlı hakem, bugün de İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşıyor.

Adı bu sabah Avrupa'dan gelen bir kararla konuşuluyor. Meler'in 17 Kasım 2026 akşamı Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yönettiği Danimarka-Norveç maçında son düdüğe dakikalar kala verdiği penaltı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta çeyrek finale çıkan takımı belirledi.

HALİL UMUT MELER NERELİ?

Halil Umut Meler İzmir doğumlu. Hakemliğe İzmir'den başladı ve Süper Lig ile Avrupa kupalarında maç yönettiği yıllarda da Selçuk'ta yaşamayı sürdürdü.

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, Türkiye'nin FIFA listesindeki hakemlerinden biri. Hakemliğe 2013-2014 sezonunda alt liglerde başladı, ilk Süper Lig maçına 18 Eylül 2015'te çıktı: Medipol Başakşehir'in Akhisar Belediyespor'u 2-0 yendiği karşılaşma.

FIFA kokartını 2017'de aldı. Aynı yılın 29 Haziran'ında UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Vojvodina-Ruzomberok maçıyla Avrupa'daki ilk görevini yaptı. 2022'de UEFA'nın elit hakemler kategorisine yükseldi.

HALİL UMUT MELER KAÇ YAŞINDA?

Halil Umut Meler 40 yaşında. 1 Ağustos 1986 doğumlu hakem, ilk Süper Lig maçından bu yana on bir sezonu geride bıraktı.

HALİL UMUT MELER NE MEZUNU?

Halil Umut Meler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünden mezun oldu.

HALİL UMUT MELER HANGİ BÜYÜK MAÇLARI YÖNETTİ?

Halil Umut Meler, 2018'de İtalya ile Hollanda arasındaki 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalini yönetti. Türkiye Kupası'nda 2022 finalinde Sivasspor ile Kayserispor karşılaştığında da düdük ondaydı. Almanya'da oynanan EURO 2024'te görev alan hakemler arasındaydı.

Bu sezon da UEFA'nın gündeminde: Eylül sonunda Prag'daki Çekya-İngiltere Uluslar Ligi maçını yönetti. Kasım başında ise Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray-Amed maçına atandı.

DANİMARKA-NORVEÇ MAÇINDA NE OLDU?

Danimarka, grubun son maçında Rasmus Höjlund ve Pierre-Emile Höjbjerg'in golleriyle 14. dakikada 2-0 öne geçti. Norveç önce Erling Haaland, 83. dakikada da Martin Ødegaard ile skoru eşitledi.

Uzatma dakikalarında Joachim Andersen'in ceza sahasında topa elle müdahalesi oldu. İsviçreli VAR hakemi Fedayi San'ın uyarısıyla saha kenarındaki monitöre giden Meler, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Haaland 90+6'da golü attı ve Norveç sahadan 3-2 galip ayrıldı. Danimarka ile puanları eşitleyen Norveç, ikili averajla ikinci sıraya yerleşip çeyrek finale yükseldi. Grubun diğer maçında Galler'i 3-2 yenen Portekiz lider bitirdi.

Meler'in ekibinde yardımcı hakem olarak İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara, dördüncü hakem olarak Kadir Sağlam vardı.